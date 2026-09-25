Incendio en Calidonia: 38 familias damnificadas y ningún herido

Unas 38 familias quedaron totalmente damnificadas y cerca de 150 personas fueron evacuadas de manera preventiva tras un incendio registrado la tarde de este viernes 25 de septiembre en el inmueble de madera de dos niveles conocido como La Macarronera, ubicado en el corregimiento de Calidonia, el cual destruyó la totalidad de la estructura sin dejar saldo de heridos ni víctimas fatales.

El teniente coronel del Cuerpo de Bomberos, Yabeth Pérez, confirmó que la edificación albergaba unos 32 apartamentos con un 90 % de madera en su arquitectura, factor que aceleró la propagación de las llamas a la espera de que la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios concluya las labores de enfriamiento para determinar las causas del siniestro.

La atención de la emergencia requirió el despliegue inmediato de unos ocho vehículos de los Bomberos respaldados por camiones cisterna del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales y de la Autoridad del Canal de Panamá.