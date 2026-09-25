Incendio en Calidonia: 38 familias damnificadas y ningún herido

Unas 38 familias quedaron totalmente damnificadas y cerca de 150 personas fueron evacuadas de manera preventiva tras un incendio registrado la tarde de este viernes 25 de septiembre en el inmueble de madera de dos niveles conocido como La Macarronera, ubicado en el corregimiento de Calidonia, el cual destruyó la totalidad de la estructura sin dejar saldo de heridos ni víctimas fatales.
El teniente coronel del Cuerpo de Bomberos, Yabeth Pérez, confirmó que la edificación albergaba unos 32 apartamentos con un 90 % de madera en su arquitectura, factor que aceleró la propagación de las llamas a la espera de que la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios concluya las labores de enfriamiento para determinar las causas del siniestro.
La atención de la emergencia requirió el despliegue inmediato de unos ocho vehículos de los Bomberos respaldados por camiones cisterna del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales y de la Autoridad del Canal de Panamá.
Los autoridades debieron coordinar el despeje de las vías de acceso y efectuar maniobras de relevo hacia hidrantes adyacentes por la baja presión de agua en el sector.
Ante la pérdida de los hogares de los residentes, la representante del corregimiento de Calidonia, Yatzumaly Worrell, emitió un pronunciamiento en redes sociales para solicitar al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y al Gobierno Nacional la entrega inmediata de soluciones habitacionales definitivas.
Worrell enfatizó que la junta comunal había alertado de manera reiterada ante el Consejo Provincial sobre los riesgos estructurales de estas antiguas barracas y recalcando la urgencia de evitar que la asistencia temporal se prolongue por años mediante alojamientos en hoteles.
Por ahora, siguen las investigaciones de cuales podrían ser las causas de este incendio.
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