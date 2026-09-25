Bomberos atienden incendio en La Macarronera de Calidonia

Un incendio se registra este viernes en un caserón de madera de dos niveles, conocido como La Magnolia, ubicado en el corregimiento de Calidonia, en el sector de avenida Nacional y calle Q.

Los bomberos pidieron a los conductores despejen la calle Q y áreas cercanas para facilitar el paso de vehículos de emergencia.

Funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Panamá se encuentran en el lugar atendiendo la emergencia y realizando las labores para controlar el fuego.