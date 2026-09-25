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Bomberos atienden incendio en La Macarronera de Calidonia

Instantes del incendio en La Macarronera de Calidonia.
Instantes del incendio en La Macarronera de Calidonia. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Manuel Vega Loo
Editor Web
  • 25/09/2026 14:28
Funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Panamá se encuentran en el lugar atendiendo la emergencia.

Un incendio se registra este viernes en un caserón de madera de dos niveles, conocido como La Magnolia, ubicado en el corregimiento de Calidonia, en el sector de avenida Nacional y calle Q.

Los bomberos pidieron a los conductores despejen la calle Q y áreas cercanas para facilitar el paso de vehículos de emergencia.

Funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Panamá se encuentran en el lugar atendiendo la emergencia y realizando las labores para controlar el fuego.

Bomberos atienden incendio en La Macarronera de Calidonia
Roberto Barrios 1 La Estrella de Panamá

Hasta el momento, no se reportan víctimas por este incendio.

Las autoridades mantienen las labores en el área para controlar la situación y determinar las circunstancias en que se originó el fuego.

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