Banco Nacional ya tiene listo el decreto para redondeo y eliminación paulatina del centavo

El gerente general del Banco Nacional de Panamá (Banconal), Javier Carrizo, confirmó que la eliminación de las monedas de un centavo será un proceso paulatino y que todavía circulan suficientes piezas en el sistema.

El anuncio se dio en el marco de las discusiones sobre el decreto de redondeo, el cual —según adelantó— ya está listo y será presentado en los próximos meses por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Carrizo subrayó que no existe escasez de centavos en la actualidad y pidió tranquilidad a la población.

“Todavía hay centavos. Su eliminación será paulatina. Todavía no ha escaseado. Vendrá el decreto correspondiente que tengo entendido ya está listo para el redondeo, que en su momento se anunciará y el MEF también lo tiene. Yo creo que en los próximos meses se presentará. No se preocupe porque centavos habrá”, expresó.

Banconal envió al MEF un anteproyecto de ley que establece nuevas reglas de redondeo para las transacciones en los comercios, que involucren centavos, con el propósito de adaptar el sistema económico nacional a la desaparición del centavo en el futuro, la cual estará lista para junio o julio de 2026.

La propuesta establece que las fracciones que terminen en uno o dos centavos se redondeen a cero, las de tres y siete centavos a cinco centavos y de ocho a nueve centavo a un centavo.