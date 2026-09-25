Saldo de crédito en Panamá sube 3.3% a agosto y alcanza $42,391 millones

El saldo total de crédito alcanzó los $42,391 millones al cierre del segundo cuatrimestre de 2026, un aumento de 3.3% frente a los $41,050.7 millones registrados en agosto de 2025, según cifras del Sistema de Referencias de Crédito de APC Experian.

La cartera bancaria concentra la mayor parte del saldo crediticio, con $37,744 millones, lo que representa un crecimiento de 3.0% frente a agosto de 2025.

El resto del saldo, por $4,647 millones, se distribuye entre cooperativas, financieras, otros y tarjetas de crédito. De este monto, $1,694 millones corresponden a cooperativas; $1,931 millones a financieras; $951,543,055 a otros; y $69.9 millones a tarjetas de crédito.

Asimismo, 2,478,623 personas naturales se encuentran registradas en la plataforma de APC Experian, lo que refleja la participación de los consumidores en el sistema crediticio.

“La evolución de las principales carteras, acompañada de un comportamiento de pago estable, continúa reflejando la activa participación de consumidores y entidades en el sistema crediticio”, destacó en el informe Giovanna Cardellicchio, gerente general de APC Experian.

En cuanto al comportamiento de pago, el informe señala que 93.5% del saldo total registrado en APC Experian se mantiene al día, considerando la morosidad superior a 61 días.

Sistema bancario

Dentro del sistema bancario, la morosidad sobre saldo se sitúa en 4.7%, aunque el comportamiento varía según el tipo de producto y segmento de crédito.

La cartera hipotecaria continúa como el principal componente del crédito bancario en Panamá, con un saldo de $21,500 millones, un crecimiento de 1.5% frente a agosto de 2025 y una morosidad de 4.6%.

En el segmento de consumo, los préstamos personales bancarios alcanzan los $8,821 millones, con un crecimiento interanual de 4.2% y una morosidad sobre saldo de 3.3%.

Por su parte, la cartera de préstamos de automóvil asciende a $2,425 millones y registra un crecimiento de 10.3% frente a agosto de 2025, acompañado de una morosidad de 1.9%, una de las más bajas entre las principales carteras bancarias.

Las tarjetas de crédito también mantienen una dinámica de expansión. La cartera bancaria alcanza los $3,041 millones, equivalente a un crecimiento de 7.2% frente a agosto de 2025.

Este producto registra una morosidad de 8.5% sobre saldo, la más alta entre las principales carteras de crédito bancario, sin incluir cuentas contra reserva.

Nuevos créditos

En cuanto a la colocación de nuevos créditos, las cifras más recientes disponibles corresponden a julio de 2026, período en el que se registraron 74,206 nuevos préstamos entre bancos, cooperativas y financieras.

De ese total, 42,655 correspondieron a bancos, 5,347 a cooperativas y 26,204 a financieras, reflejando la actividad de los distintos actores del sistema en la colocación de nuevos créditos.

En conjunto, las cifras muestran un sistema crediticio con crecimiento leve, ritmos diferenciados entre productos y un comportamiento de pago que se mantiene estable.