Cierre del Banco Hipotecario avanza a segundo debate; confirman cartera morosa de $100 millones

La Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal de la Asamblea Nacional aprobó este miércoles, en primer debate y con modificaciones a su articulado, el proyecto de ley 662, que establece el cierre total y progresivo de las operaciones del Banco Hipotecario Nacional (BHN), una iniciativa presentada por el Ejecutivo.

El proyecto, que consta de 22 artículos y fue presentado ante el Pleno el pasado 17 de agosto, plantea una reorganización de las funciones que actualmente desarrolla el BHN y busca garantizar la continuidad de los servicios a sus beneficiarios. Las competencias serían distribuidas principalmente entre el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y la Caja de Ahorros.

Durante el debate, el ministro del Miviot, Jaime A. Jované C., acompañado del viceministro de Vivienda, Fernando Méndez, señaló que uno de los principales objetivos es rescatar la cartera hipotecaria y facilitar que los beneficiarios de los subsidios estatales para viviendas de interés social y lotificación masiva puedan ordenar y titular sus propiedades.

“El proyecto se revisó y se hicieron aportes importantes. Fue aprobado en primer debate, por lo que pasará con las observaciones discutidas y consensuadas a segundo debate”, precisó Jované.

De acuerdo con la propuesta, el Miviot conservará las competencias relacionadas con las políticas de vivienda, con énfasis en el interés social. Los inmuebles y terrenos del BHN pasarán a la Nación, bajo el uso y administración de la entidad, con carácter exclusivo para el desarrollo de vivienda social.

La Caja de Ahorros, en tanto, asumirá las funciones relacionadas con el financiamiento hipotecario, la administración crediticia y los productos financieros vinculados con la cartera que sea transferida.

“El banco Caja de Ahorros pasará a la administración de esa cartera hipotecaria para las gestiones de cobro utilizando la tecnología y el gran impacto que tienen a nivel nacional con las sucursales y puntos de ventas”, manifestó el ministro.

Cartera morosa y problemas de registros

Uno de los aspectos señalados durante la discusión fue la situación financiera y administrativa de la cartera del BHN.

El gerente de la Caja de Ahorros, Santino Tapia, sostuvo que la entidad podría administrar, mediante un fideicomiso, las carteras del BHN que estén debidamente identificadas y registradas en el Registro Público, además de contar con información sobre sus niveles de morosidad.

“Nosotros hicimos durante un año una evaluación de la cartera del Banco Hipotecario y tiene una quiebra técnica financieramente. Las carteras no se conocen. Ahí no hay registro absolutamente de nada que nosotros podemos absorber acá”, comunicó Tapia.

El gerente del BHN, Alberto Ortega, confirmó durante el debate que la entidad mantiene un monto de $100 millones en cartera morosa.

La Superintendencia de Bancos de Panamá, a través de Eduardo Quirós, gerente de Operaciones Financieras Reguladas, emitió concepto favorable sobre el uso de un fideicomiso por parte de la Caja de Ahorros para administrar la cartera del BHN.

Jované también cuestionó la gestión histórica de la cartera administrativa del Banco Hipotecario. Recordó que el BHN fue creado en 1973 y reformado en 2013, y señaló que existen casos de familias que llevan entre 15 y 20 años viviendo en propiedades cuyos registros no están actualizados o en los que incluso los beneficiarios originales ya no residen en ellas.

“Todo va ser más transparente. Ahora se va a hacer lo necesario para que tengan la certeza que los aportes que han dado y seguirán dando van a la cuenta de cada uno de ellos. Y al final de cancelar esta deuda tendrán su vivienda perfectamente registrada y su título de propiedad”, aseguró el ministro.