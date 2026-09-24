Fiscalía de Estados Unidos rechaza liberar a Cilia Flores por extremo riesgo de fuga

La Fiscalía consideró que al liberar a Cilia Flores, existe un riesgo de fuga ‘extremo’ y que la liberación de ella representa un peligro muy grande para el público, según múltiples documentos judiciales consignados en las últimas horas.

Los fiscales federales solicitaron al juez que desestime la moción de la defensa para conceder a Flores la ‘autonomía’.

La Fiscalía mencionó que ningún tipo de fianza garantizaría correctamente la comparecencia de Flores ante los tribunales y resaltó sus contactos internacionales, recursos y la gravedad de las acusaciones formuladas en su contra.

Para contexto, la defensa de Cilia Flores pidió a principios del mes libertad bajo fianza, es decir, que ella fuese trasladada a una residencia privada en Nueva York y sometida a arresto domiciliario, con guardias armados las 24 horas del día, una pulsera de localización, visitas restringidas y llamadas telefónicas intervenidas.

Flores argumentaba que ella necesitaba tratamiento complejo cardíaco y que la cárcel adonde todavía permanece no reunía las condiciones adecuadas para su ‘recuperación’.

El juicio de Cilia Flores y Nicolás Maduro esta previsto que empiece el 1 de junio de 2027. Ambos enfrentan una cantidad inmensa de cargos que incluyen conspiración para la importación de cocaína como también la posesión de ametralladoras y varios artefactos destructivos, se conspira que fue una trama de narco-terrorismo y de grave corrupción.

De acuerdo a la acusación, los crímenes abarcan más de dos décadas.