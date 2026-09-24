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Información útil

Ifarhu entrega tarjetas del Pase-U en Panamá Este: conoce las fechas

Acudientes de Panamá Este podrán retirar las tarjetas PUNCH del Pase-U desde este sábado.
Acudientes de Panamá Este podrán retirar las tarjetas PUNCH del Pase-U desde este sábado. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 24/09/2026 11:10
Más de 79 mil estudiantes serán beneficiados con la entrega de tarjetas PUNCH del Pase-U en Panamá Este.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) iniciará este sábado 26 de septiembre la entrega de tarjetas PUNCH correspondientes al beneficio del Pase-U en la región de Panamá Este. La jornada se extenderá hasta el viernes 2 de octubre y beneficiará a 79,903 estudiantes, a través de 56,316 acudientes, con un desembolso de B/.8,601,270.

Las entregas se realizarán de 7:00 a.m. a 12:00 p.m. Este sábado comenzarán en el corregimiento de Chepo, mientras que del lunes 28 de septiembre al viernes 2 de octubre continuarán en el Centro Comercial Mega Mall, en Panamá Este.

Los acudientes pueden consultar el calendario de distribución en el sitio web y las redes sociales oficiales del Ifarhu para verificar la fecha y el lugar asignados.

Requisitos para retirar la tarjeta

El Ifarhu recordó a los acudientes que deben presentar su cédula vigente o una certificación emitida por el Tribunal Electoral. También deberán descargar y validar previamente sus datos en la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros.

La institución aclaró que no es necesaria la presencia del estudiante para retirar la tarjeta y recomendó evitar acudir con acompañantes, salvo que sea necesario. Además, pidió a los beneficiarios no formar filas desde el día anterior.

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