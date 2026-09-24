Canal de Panamá prevé mantener calado y tránsitos hasta diciembre ante la mejora en las lluvias

La administración del Canal de Panamá mantiene un panorama optimista respecto al comportamiento del clima y las operaciones de tránsito interoceánico para lo que resta del año. De acuerdo con la administradora de la vía interoceánica, Ilya Espino de Marotta, el régimen de precipitaciones registrado en las últimas semanas ha presentado una mejoría respecto a los pronósticos iniciales, lo que permite sostener los niveles operativos actuales. “El escenario de las lluvias ha mejorado un poco en comparación con lo que habíamos anticipado, tanto así que las restricciones que teníamos previsto anunciar para reducir aún más el calado de 48 pies las estamos sosteniendo, por lo menos, hasta diciembre”, explicó la administradora. La mejora en los niveles de los embalses clave de la cuenca hidrográfica —los lagos Gatún y Alajuela— ha sido determinante para evitar mayores ajustes a la baja en la operatividad de la ruta.

Comparativo favorable con 2023

El comportamiento hídrico de este año contrasta con el severo impacto que sufrió la vía marítima durante el fenómeno de El Niño en 2023. De acuerdo con Espino de Marotta, para esta misma época del año pasado, la administración ya había implementado reducciones escalonadas más severas tanto en el número de buques diarios como en el calado permitido. “Si vemos en 2023, para esta época ya habíamos anunciado muchas más restricciones en el número de barcos. Así que estamos manteniendo esa cifra de 32 tránsitos diarios, la cual se podrá sostener hasta diciembre”, mencionó De Marotta. Añadió que “esperamos que siga esa tendencia de contar con suficientes lluvias para mantener las actividades sin mayores impactos, lo cual representa buenas noticias para la industria marítima internacional”, destacó.

Cierre de año