Ampyme elimina Capital Semilla y detalla nuevas opciones de financiamiento para emprendedores

La Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME) confirmó la eliminación definitiva del programa Capital Semilla, que ya no figura dentro del presupuesto de la institución y no se ha otorgado en toda la actual administración. La información fue dada por Enelda de Ceballos, directora de finanzas, quien durante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional explicó que los emprendedores cuentan actualmente con alternativas financieras como FIDEMICRO y Profimipe, además de préstamos canalizados a través de la banca privada. “Capital semilla está eliminado al 100%. No aparece dentro del presupuesto de Ampyme y no se ha dado en toda esta administración”, subrayó. En el debate, el diputado Carlos Afú, miembro de la Comisión de Presupuesto, cuestionó la ausencia del Capital Semilla en el plan financiero de Ampyme y pidió que se reincluya en el presupuesto que tiene una asignación global de $6,792,432.00, de los cuales $6,420,952.00 están destinados a gastos de funcionamiento, mientras que $370,480.00 corresponden a inversión, dirigidos al desarrollo de las acciones y programas que ejecuta la institución en apoyo al sector de las micro, pequeñas y medianas empresas. “Un Ampyme sin capital de semilla que está en cero no puede ser Ampyme. Antes Ampyme daba salud, belleza, etcétera. ¿Qué dan ahora? Tiene que pelear en su presupuesto que se vuelva a incluir el capital semilla”, expresó. Afú reconoció el valor de la institución en las comunidades y exhortó a la directora a gestionar la recuperación de los fondos para este programa. “Si hay una institución importante en este país es Ampyme, porque está en todas las comunidades buscando y tratando de ayudar a los emprendedores. Pero si no hay plata, ¿cómo van a hacer?”, advirtió.

¿Qué pasó?

El programa Capital Semilla, creado para impulsar el emprendimiento en Panamá mediante fondos no reembolsables de hasta $2,000, atraviesa una crisis de credibilidad. El entonces director de Ampyme, Raúl Fernández, había informado en 2025 que detectaron expedientes con beneficiarios repetidos y casos de documentos falsificados para acceder a los fondos. Estas anomalías, dijo, ocurrieron durante la administración de Laurentino Cortizo (2019–2024), lo que motivó a la Contraloría General de la República a iniciar una auditoría forense sobre el programa. Además, el Ministerio Público mantiene abiertas investigaciones relacionadas con el Fondo de Garantías de Ampyme, creado durante la pandemia para respaldar créditos a microempresas. Según las autoridades, algunos expedientes presentan inconsistencias que podrían configurar delitos contra la administración pública. El programa Capital Semilla había sido uno de los más emblemáticos de Ampyme, pues buscaba fomentar la formalización de negocios y ofrecer una oportunidad a emprendedores sin acceso a financiamiento tradicional. Por su parte, la Contraloría aún no ha publicado los resultados definitivos de la auditoría de Capital Semilla.

Las alternativas

Durante la sustentación de presupuesto, la directora de finanzas de Ampyme comentó que existen varias alternativas de apoyo que han creado para seguir facilitando operaciones a los emprendedores. Entre esas, detalló que FIDEMICRO opera mediante un fideicomiso creado en 2011 y administrado por ICASA Tross, que presta recursos a las EFINES para que estas financien a los microempresarios con tasas más bajas que las de la banca comercial. En tanto, Profimipe funciona como un esquema de garantías de segundo piso, respaldando a las EFINEES para que puedan otorgar créditos. Este programa, añadió, se encuentra en proceso de reestructuración junto con la Superintendencia de Bancos para mejorar las condiciones de acceso al financiamiento. El asesor principal de AMPYME, Mario Domínguez, explicó que la institución trabaja con más de 21 entidades financieras, cuyas tasas de interés varían entre el 6% y el 30%, dependiendo del perfil del negocio y del tipo de entidad. Advirtió que uno de los principales desafíos es el crédito informal, que puede alcanzar tasas de hasta 40% mensual (480% anual), convirtiéndose en un serio problema para los microempresarios. “Nuestra primera misión es combatir el financiamiento informal, que no pide documentos pero cobra tasas extremadamente agresivas”, señaló. Domínguez destacó que AMPYME busca formalizar los negocios y acercar a los emprendedores a las cooperativas locales, en coordinación con IPACOP, para que puedan acceder a financiamiento con tasas más sociales, entre el 5% y el 8%. La directora encargada de AMPYME, Silvio Fabrega, por su parte, presentó cifras actualizadas de los programas financieros y los proyectos de inversión para 2027.

En FIDEMICRO se han otorgado 2.924.020 fueron desembolsados directamente a las MIPYMES y $4.151.000 a las EFINEES.

En Profimipe se han emitido cinco garantías por un monto de préstamo de $37.749 y una garantía de $`28.042, distribuidas en Coclé, Panamá y Panamá Oeste.

Para 2027, se proyecta una inversión de `$370.480, de los cuales $289.480 se destinarán a los Espacios del Emprendedor y $81.000 a capacitación, asistencia técnica y cultura empresarial.