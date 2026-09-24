Chamar Chambers gana los 800 metros y retiene su título en Santa Fe 2026

Panamá vuelve a celebrar un oro en el atletismo de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Chamar Chambers se gana el primer puesto en los 800 metros y destacó la renovada pista del CARD.
“Trabajamos mucho, mucho físicamente y mentalmente para volver a ocupar ser campeón de los Juegos Suramericanos en 800 metros”, mencionó Chambers.
Chambers destacó varias sensaciones que tuvo durante la prueba y agradeció poder competir en un escenario renovado, especialmente considerando los juegos que se aproximan para él, menciona El Litoral.
“Estoy encantado de poder correr en esta pista y darle una medalla de oro para Panamá”, comentó, al ser entrevistado.
Chambers cambió su plan inicial y tomó la punta:
La estrategia que había diseñado previamente en conjunto con su entrenador no contemplaba salir primero, como terminó haciendo. La idea era ubicarse detrás de los líderes y esperar el momento adecuado para avanzar, pero Chambers improvisó a último segundo.
“Íbamos a ocupar el segundo lugar para no agarrar la punta, pero al ver que pasé los 200 de primero y nadie quería pasar, puse un ritmo yo y salí a correr la carrera”, relata.
Su decisión fue exitosa. Chambers sostuvo el ritmo hasta el final y volvió, nuevamente, a quedarse con el título suramericano en los 800 metros.
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...
La productora panameña participará en Created in LA, una cumbre que reunirá a creadores digitales, productores y ejecutivos de Disney en Los Ángeles
Una botella de cristal con un pequeño mensaje dentro que apenas dice ‘Remember’ da la bienvenida a ‘Ground Zero 360 - Remembrance’, muestra que abrió este...