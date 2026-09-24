Chamar Chambers gana los 800 metros y retiene su título en Santa Fe 2026

Panamá vuelve a celebrar un oro en el atletismo de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Chamar Chambers se gana el primer puesto en los 800 metros y destacó la renovada pista del CARD.

“Trabajamos mucho, mucho físicamente y mentalmente para volver a ocupar ser campeón de los Juegos Suramericanos en 800 metros”, mencionó Chambers.

Chambers destacó varias sensaciones que tuvo durante la prueba y agradeció poder competir en un escenario renovado, especialmente considerando los juegos que se aproximan para él, menciona El Litoral.

“Estoy encantado de poder correr en esta pista y darle una medalla de oro para Panamá”, comentó, al ser entrevistado.

Chambers cambió su plan inicial y tomó la punta:

La estrategia que había diseñado previamente en conjunto con su entrenador no contemplaba salir primero, como terminó haciendo. La idea era ubicarse detrás de los líderes y esperar el momento adecuado para avanzar, pero Chambers improvisó a último segundo.

“Íbamos a ocupar el segundo lugar para no agarrar la punta, pero al ver que pasé los 200 de primero y nadie quería pasar, puse un ritmo yo y salí a correr la carrera”, relata.

Su decisión fue exitosa. Chambers sostuvo el ritmo hasta el final y volvió, nuevamente, a quedarse con el título suramericano en los 800 metros.