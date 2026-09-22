Nathalee Aranda consigue la primera medalla de oro para Panamá en Santa Fe 2026

La atleta panameña Nathalee Aranda conquistó este martes 22 de septiembre la medalla de oro en la final de salto largo tras en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

El triunfo con la primera medalla de oro para Panamá lideró una destacada jornada para el atletismo nacional en la que Chamar Chambers clasificó a la final de los 800 metros planos y la disciplina de tiro con arco aseguró su paso a cuartos de final por equipos.

En la competencia de salto, Aranda se apoderó de la cima del podio al superar a la chilena Javiera Musalem (6.32 m) y a la brasileña Leticia Oro (6.10 m)

Por su parte, en las pruebas de pista, Chamar Chambers finalizó segundo en su serie eliminatoria con un tiempo de 1:51.34 minutos para disputar la final de los 800 metros este jueves, mientras que Cristal Cuervo ocupó el cuarto lugar de su serie en los 400 metros planos al detener el cronómetro en 54.03 segundos.

Paralelamente, el tiro con arco situó a sus cuatro atletas en las rondas de eliminación directa de la modalidad de arco recurvo. En el cuadro individual, Gisela Cowan finalizó décima con 575 puntos, Emma Durán se ubicó en la casilla 17 con 515 unidades, Miriam González concluyó en la posición 23 con 426 puntos y el abanderado Liborio Saavedra avanzó en el puesto 21 con 591 puntos.

Siguiendo con la competencia por equipos en arco, la dupla mixta superó 6-0 a Paraguay para citarse con Colombia en cuartos de final, mientras que el equipo femenino se clasificó en la quinta casilla para medirse ante Argentina en la misma instancia.

Con la presea dorada obtenida por Aranda, la delegación istmeña suma una victoria clave para sumar la medalla 11 de Panamá , la primera de metal dorado en la cita continental, respaldada por los podios de plata y bronce alcanzados en jornadas previas por la lucha libre, el judo, los bolos, la gimnasia y el boxeo.