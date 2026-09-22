Hija de María Corina Machado dice que varias fuerzas impiden su regreso

Ana Corina Sosa, hija de la líder opositora venezolana María Corina Machado, aseguró este martes 22 de septiembre que su madre está intentando regresar a Venezuela y afirmó que espera que el retorno se concrete “muy pronto”.

“Ahora mismo está tratando de regresar, en este momento, lo está intentando. Es cuestión de cada segundo, cada segundo”, declaró Sosa en una entrevista concedida en Nueva York a NTN24, donde se encuentra durante la Asamblea General de la ONU.

La hija de Machado explicó que existen obstáculos que dificultan el retorno de la dirigente, aunque evitó entrar en detalles. “Hay muchas fuerzas que se interponen en el camino que están impidiendo que regrese”, señaló.

Sin precisar una fecha, Sosa expresó su confianza en que el regreso ocurrirá. “Tengan la confianza de que va a pasar. Yo lo tengo por seguro y muy pronto estará con los venezolanos”, afirmó.

Las declaraciones se producen mientras Machado permanece fuera de Venezuela. Este martes, Sosa recibió en Nueva York, en nombre de su madre, el Premio de Liderazgo de la Cumbre Anual de Concordia 2026, mientras Machado participó de manera virtual en el evento.

Durante la entrevista con NTN24, Sosa también fue consultada sobre la presencia de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

“Como venezolana es algo bastante duro de tragar, pero no quiero que eso nos desmoralice, porque eso es exactamente lo que ha buscado el régimen todo este tiempo”, manifestó.

Sosa sostuvo que la presencia de Rodríguez ante Naciones Unidas no debe desmovilizar a los venezolanos y recordó que otros dirigentes cuestionados internacionalmente han intervenido anteriormente ante ese organismo.

“No es la primera vez que se presenta un dictador ante la ONU. Estuvo Gadafi, el propio Maduro, Fidel Castro”, dijo.

La hija de Machado llamó a los venezolanos a mantener sus acciones y mencionó la concentración convocada en Nueva York durante la Asamblea General de la ONU.

“Sigamos haciendo lo que venimos haciendo. También los venezolanos alcemos la voz”, expresó.