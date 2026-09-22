Panamá y el mundo, bajo la lupa: las noticias de este martes 22 de septiembre

La jornada de este martes 22 de septiembre estuvo marcada por hechos relevantes en Panamá y el ámbito internacional, desde un accidente laboral en el proyecto de la Línea 3 del Metro hasta nuevas investigaciones judiciales y pronunciamientos políticos.

-El presidente José Raúl Mulino llegó a la 81.ª Asamblea General de la ONU, en Nueva York, donde participan cerca de 130 jefes de Estado y de Gobierno. La agenda incluye temas como las guerras en Ucrania y Medio Oriente, la inteligencia artificial y la crisis financiera de Naciones Unidas. Mulino estuvo acompañado por miembros de su gabinete y la primera dama, Maricel Cohen de Mulino.

-Un trabajador de 25 años murió la noche del lunes mientras realizaba labores dentro del túnel de la Línea 3 del Metro, en el sector de Farfán. De acuerdo con información preliminar del Consorcio HPH Joint Venture, el incidente estaría relacionado con una presunta descarga eléctrica. El trabajador pertenecía a una empresa subcontratista.

-El procurador general de la Nación, Luis Gómez, llamó a fortalecer las medidas de prevención y protección frente a los delitos sexuales. Las autoridades reportaron 4,599 denuncias por delitos contra la libertad y la integridad sexual en lo que va de 2026, un 13 % más que las registradas durante el mismo periodo del año pasado.

-La diputada de MOCA, Grace Hernández, se refirió al encuentro entre Ricardo Lombana y Ricardo Martinelli en Bogotá. Afirmó que la bancada conoció la reunión por los mismos medios que la ciudadanía y sostuvo que corresponde a Lombana explicar las razones del encuentro. Hernández añadió que, a título personal, no habría realizado esa reunión.

-La Procuraduría informó sobre la aprehensión de Maritza Ureña González, exsubdirectora de la DGI durante el gobierno de Laurentino Cortizo. La exfuncionaria es investigada por su presunta relación con delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.

-La selección de Panamá Sub-17 ya está en España para iniciar su gira de preparación rumbo al Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026. El equipo, dirigido por Felipe Baloy, disputará tres amistosos: ante Australia este jueves 24 de septiembre, Marruecos el sábado 26 y CF Tortosa Ebre el martes 29. Todos los partidos serán en el Mediterranean Sport Hub Salou.

-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó su intervención ante la 81.ª Asamblea General de la ONU para advertir que Washington podría emplear su poderío militar en Latinoamérica si considera que sus intereses nacionales están en riesgo. También defendió las acciones de su administración en Venezuela y cuestionó las amenazas que, según dijo, enfrenta Estados Unidos en el continente.