Diputado Pineda anuncia asesoría legal para exfuncionarios del Municipio de San Miguelito

El diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Raúl Pineda, anunció este martes 22 de septiembre que brindará asesoría legal a trabajadores que aseguran haber laborado en el Municipio de San Miguelito y tener pagos pendientes tras su salida de la institución.

Pineda hizo el anuncio este martes y convocó a los extrabajadores de los corregimientos Amelia Denis de Icaza y Belisario Porras a acudir a las 4:00 p.m. al Salón Azul de la Asamblea Nacional, donde, según dijo, contará con un equipo de abogados para atender sus casos.

“Si trabajaste en el municipio de San Miguelito y eres del corregimiento Amelia Denis Icaza y te botó Irma [Hernández] y no te pagó, ven. Salón Azul, 4 de la tarde el día de hoy. Tendré para ti un equipo legal que te va a representar y haremos justicia”, manifestó el diputado.

El anuncio está dirigido a personas que sostienen que, luego de trabajar en el Municipio de San Miguelito, no han recibido los pagos que consideran pendientes.

Pineda aseguró que revisarán cada caso y utilizarán las herramientas disponibles desde la Asamblea Nacional para acompañar los reclamos.

“Si tú estás en esa lista y Irma te botó y no te ha pagado, atento a las redes para ver qué día te toca aquí en la Asamblea. Te vamos a representar y te vamos a defender para hacer justicia”, agregó.

La convocatoria ocurre en medio de diferencias entre Hernández y representantes del distrito de San Miguelito por asuntos relacionados con la administración municipal.

Además, se han registrado cuestionamientos sobre las partidas destinadas al funcionamiento de las juntas comunales.