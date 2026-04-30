San Miguelito restringe movilidad nocturna por inseguridad desde el 1 de mayo

El distrito de <b>San Miguelito</b> implementará una restricción de movilidad nocturna en dos corregimientos como parte de una estrategia para enfrentar el aumento de la criminalidad.<i>'El objetivo, el espíritu de este decreto es que nos mantengamos en casa y evitemos que los índices de homicidio [...] sigan en aumento'</i>, dijo la alcaldesa <b><a href="/tag/-/meta/irma-hernandez">Irma Hernández</a></b>.La medida, oficializada mediante un decreto alcaldicio publicado en <b>Gaceta Oficial</b>, regirá desde el <b>1 hasta el 11 de mayo</b>, exclusivamente los viernes, sábados y domingos, en los corregimientos de <b>Arnulfo Arias</b> y <b>Belisario Frías</b>. Durante estos días, la circulación de personas estará limitada entre las <b>10:00 p.m.</b> y las <b>4:00 a.m.</b>De acuerdo con Hernández, la disposición busca<b> reducir los índices de homicidio, así como la posesión y uso de armas</b> en estas zonas específicas del distrito.La normativa permitirá a unidades de la<b> Policía Nacional </b>verificar y aprehender a personas que incumplan la restricción, salvo aquellas que justifiquen su presencia en la vía pública por motivos laborales u otras situaciones excepcionales.La<b> <a href="/tag/-/meta/alcaldia-de-san-miguelito">Alcaldía de San Miguelito</a> </b>informó que también reforzará la supervisión de actividades festivas y deportivas, así como la atención a denuncias por ruido, como parte de un enfoque integral orientado a mejorar la convivencia ciudadana.Además, Hernández anunció que el operativo culminará el<b> 12 de mayo </b>con una jornada denominada 'armas por comida', que se realizará en la<b> Gran Estación </b>desde las 8:00 a.m., en coordinación con la Gobernación.