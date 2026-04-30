San Miguelito restringe movilidad nocturna por inseguridad desde el 1 de mayo

El distrito de San Miguelito implementará una restricción de movilidad nocturna en dos corregimientos como parte de una estrategia para enfrentar el aumento de la criminalidad.

“El objetivo, el espíritu de este decreto es que nos mantengamos en casa y evitemos que los índices de homicidio [...] sigan en aumento”, dijo la alcaldesa Irma Hernández.

La medida, oficializada mediante un decreto alcaldicio publicado en Gaceta Oficial, regirá desde el 1 hasta el 11 de mayo, exclusivamente los viernes, sábados y domingos, en los corregimientos de Arnulfo Arias y Belisario Frías. Durante estos días, la circulación de personas estará limitada entre las 10:00 p.m. y las 4:00 a.m.

De acuerdo con Hernández, la disposición busca reducir los índices de homicidio, así como la posesión y uso de armas en estas zonas específicas del distrito.

La normativa permitirá a unidades de la Policía Nacional verificar y aprehender a personas que incumplan la restricción, salvo aquellas que justifiquen su presencia en la vía pública por motivos laborales u otras situaciones excepcionales.

La Alcaldía de San Miguelito informó que también reforzará la supervisión de actividades festivas y deportivas, así como la atención a denuncias por ruido, como parte de un enfoque integral orientado a mejorar la convivencia ciudadana.

Además, Hernández anunció que el operativo culminará el 12 de mayo con una jornada denominada “armas por comida”, que se realizará en la Gran Estación desde las 8:00 a.m., en coordinación con la Gobernación.