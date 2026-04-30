Ley para jubilados entra en pausa por riesgo de veto

La <b><a href="/tag/-/meta/an-asamblea-nacional">Asamblea Nacional</a></b> suspendió el tercer debate del proyecto de ley 491 este 30 de abril, que propone crear un fondo para equiparar los ingresos de jubilados y pensionados que reciben menos de <b>$600</b>, en medio de <b>advertencias sobre un posible veto del Órgano Ejecutivo</b>.La diputada de MOCA, <b><a href="/tag/-/meta/grace-hernandez">Grace Hernández</a></b>, solicitó una <i>'pausa estratégica'</i> en la discusión para evitar que la iniciativa sea rechazada y asegurar su viabilidad. <b>La propuesta recibió respaldo en el pleno, que aprobó la suspensión del debate</b>.Durante su intervención, Hernández señaló que <b>la medida busca construir un acuerdo con el Ejecutivo que garantice la sanción de la ley.</b> Además, insistió en que el ajuste a las pensiones responde a una deuda histórica con este sector.'La nivelación <i>para nuestros jubilados y pensionados no es un regalo, no es una concesión, no es un favor, es una deuda histórica'</i>, afirmó Hernández.La diputada también advirtió sobre el impacto que tendría un veto presidencial en la iniciativa. Según dijo, esto representaría <i><b>'un golpe directo a la esperanza de miles de jubilados'</b></i> y obligaría a reiniciar el proceso legislativo.Tomando como referencia las cifras de enero a diciembre de 2025 de la<b><a href="/tag/-/meta/amp-autoridad-maritima-de-panama"> Autoridad Marítima de Panamá (AMP)</a></b>, que reportó un crecimiento del 3.6 % y más de 9.9 millones de TEU, el Gobierno Nacional tendría el potencial de captar cerca de<b> $14.8 millones anuales</b> para el nuevo fideicomiso de pensiones por vejez, de establecerse un pago adicional de <b>$1.50 por cada contenedor de 20 pies (TEU) </b>que arribe y sea procesado en las terminales panameñas.Por su parte, el diputado <b><a href="/tag/-/meta/luis-eduardo-camacho">Luis Eduardo Camacho</a></b> respaldó la suspensión del debate, pero subrayó que la decisión debe responder a <b>criterios de viabilidad económica </b>y<b> responsabilidad fiscal</b>.Camacho indicó que, aunque existe consenso sobre la necesidad de mejorar las condiciones de los jubilados, es necesario construir una propuesta que no quede <i>'en letra muerta'</i>.<i>'Los jubilados no quieren letra muerta, quieren respuestas reales que beneficien a la gente'</i>, expresó Camacho.El parlamentario también rechazó atribuir la decisión exclusivamente al Ejecutivo, al señalar que la Asamblea tiene la responsabilidad de aprobar leyes sostenibles.En su réplica, <b>Hernández</b> insistió en que <b>el Ejecutivo debe asumir su rol en la atención de las necesidades sociales</b> y reiteró la disposición de diálogo para alcanzar una solución conjunta.El debate legislativo también incluyó propuestas sobre cómo financiar el aumento a las pensiones.El diputado <b><a href="/tag/-/meta/jose-perez-barboni">José Antonio Pérez Barboni</a></b> planteó que existen alternativas dentro del Estado para <b>cubrir el costo de la iniciativa, al mencionar ahorros potenciales</b> derivados de su propuesta sobre alquileres estatales.<i>'No es un proyecto de una diputada, no es un proyecto de una asamblea, es un proyecto para el país'</i>, afirmó Pérez Barboni.El diputado sostuvo que su iniciativa generaría hasta <b>$105 millones en ahorros</b>, recursos que, según indicó, podrían destinarse a la equiparación de las jubilaciones. Además, instó al Ejecutivo a buscar <i><b>'renta sustitutiva' </b></i>para respaldar la medida.En la misma línea, el diputado <b><a href="/tag/-/meta/ernesto-cedeno">Ernesto Cedeño Alvarado</a></b> defendió la viabilidad del proyecto y pidió al Ejecutivo utilizar mecanismos presupuestarios para garantizar su financiamiento.<i><b>'Es un asunto, presidente, de ser creativo'</b></i>, expresó Ernesto Cedeño Alvarado, diputado.Cedeño señaló que <b>el propio proyecto permite modificar la fuente de ingresos del fideicomiso y sugirió revisar partidas del presupuesto estatal</b>, como servicios profesionales y consultorías, para atender las necesidades de los jubilados.El <b>proyecto de ley 491</b> busca beneficiar a miles de jubilados y pensionados con ingresos por debajo de <b>$600</b>, en un contexto marcado por reclamos sobre el costo de vida y el acceso a servicios básicos.