IDAAN anuncia mantenimiento: estas zonas se quedarán sin agua del 27 de abril al 3 de mayo

El <b><a href="/tag/-/meta/idaan-instituto-de-acueductos-y-alcantarillados-nacionales">Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN)</a></b> informó sobre trabajos de mantenimiento programados en varias plantas potabilizadoras del país, los cuales se realizarán durante la semana del <b>27 de abril al 3 de mayo</b>, afectando el suministro de agua potable en distintas zonas de <b>Veraguas y Chiriquí</b>.Estas labores buscan optimizar el servicio, pero implicarán interrupciones temporales en el abastecimiento, por lo que se recomienda a la población tomar previsiones.<b>Veraguas: sectores afectados y horarios</b>En la provincia de Veraguas, específicamente en <b>Santiago</b>, los trabajos se realizarán el:<b>Martes 28 de abril</b><b>Horario:</b> 7:00 a.m. a 1:00 p.m.Las áreas impactadas incluyen <b>puntos distantes de la red de Santiago, La Peña, San Antonio, Atalaya y sectores aledaños</b>.<b>Chiriquí: lista completa de afectaciones</b>En la provincia de Chiriquí, el mantenimiento se desarrollará en varios distritos y corregimientos:<b>Miércoles 29 de abril</b><b>Barú - Paso Canoas</b> - 6:00 a.m. a 12:00 p.m.Paso Canoas Arriba, Progreso y Puerto Armuelles<b>- Divalá</b> 6:00 p.m. a 8:00 p.m.Divalá, Nuevo México, San Antonio, El Orégano, Vista Hermosa, El Matadero, Margarita y Santa Ana<b>Jueves 30 de abril</b><b>San Bartolo</b> 10:00 a.m. a 12:00 p.m.Puerto Armuelles cabecera, San Vicente, El Porvenir, Río Mar y Bella Vista<b>Tolé</b> 8:00 a.m. a 12:00 p.m.Tolé cabecera, Pueblo Viejo Arriba, Vietnam, Villa del Indio y Veladero<b>San Félix</b> 9:00 a.m. a 1:00 p.m. San Félix, Las Lajas y Silimín<b>Dolega</b> 9:00 a.m. a 1:00 p.m.Dolega cabecera, parte alta, cementerio, barriada Alvarado y La Torre<b>Chiriquí (cabecera)</b> 9:00 a.m. a 11:00 a.m.Las Lajitas, Bella Vista, funeraria, área del cementerio, calle debajo de Chiriquí y Betania<b>Santa Marta</b>4:00 p.m. a 6:00 p.m.Santa Marta Norte, Santo Domingo, La Estrella, Sioguí y Santa Marta cabecera<b>Recomendaciones clave</b>Ante estos trabajos, el IDAAN recomienda: almacenar agua con anticipación y hacer uso racional del recurso.El suministro se restablecerá progresivamente una vez culminen las labores.