IDAAN anuncia mantenimiento: estas zonas se quedarán sin agua del 27 de abril al 3 de mayo

El suministro se restablecerá progresivamente una vez culminen las labores.
Por
Laura Chang
  • 25/04/2026 10:58
El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó sobre trabajos de mantenimiento programados en varias plantas potabilizadoras del país, los cuales se realizarán durante la semana del 27 de abril al 3 de mayo, afectando el suministro de agua potable en distintas zonas de Veraguas y Chiriquí.

Estas labores buscan optimizar el servicio, pero implicarán interrupciones temporales en el abastecimiento, por lo que se recomienda a la población tomar previsiones.

Veraguas: sectores afectados y horarios

En la provincia de Veraguas, específicamente en Santiago, los trabajos se realizarán el:

Martes 28 de abril

Horario: 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Las áreas impactadas incluyen puntos distantes de la red de Santiago, La Peña, San Antonio, Atalaya y sectores aledaños.

Chiriquí: lista completa de afectaciones

En la provincia de Chiriquí, el mantenimiento se desarrollará en varios distritos y corregimientos:

Miércoles 29 de abril

Barú - Paso Canoas

- 6:00 a.m. a 12:00 p.m.

Paso Canoas Arriba, Progreso y Puerto Armuelles

- Divalá

6:00 p.m. a 8:00 p.m.

Divalá, Nuevo México, San Antonio, El Orégano, Vista Hermosa, El Matadero, Margarita y Santa Ana

Jueves 30 de abril

San Bartolo

10:00 a.m. a 12:00 p.m.

Puerto Armuelles cabecera, San Vicente, El Porvenir, Río Mar y Bella Vista

Tolé

8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Tolé cabecera, Pueblo Viejo Arriba, Vietnam, Villa del Indio y Veladero

San Félix

9:00 a.m. a 1:00 p.m.

San Félix, Las Lajas y Silimín

Dolega

9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Dolega cabecera, parte alta, cementerio, barriada Alvarado y La Torre

Chiriquí (cabecera) 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

Las Lajitas, Bella Vista, funeraria, área del cementerio, calle debajo de Chiriquí y Betania

Santa Marta

4:00 p.m. a 6:00 p.m.

Santa Marta Norte, Santo Domingo, La Estrella, Sioguí y Santa Marta cabecera

Recomendaciones clave

Ante estos trabajos, el IDAAN recomienda: almacenar agua con anticipación y hacer uso racional del recurso.

El suministro se restablecerá progresivamente una vez culminen las labores.

