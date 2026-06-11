Estados Unidos endurece su discurso sobre Cuba mientras Panamá gana relevancia estratégica para Washington

Las recientes declaraciones del embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, sobre la importancia estratégica que tiene el país para Washington se producen en un contexto regional marcado por el endurecimiento de la política estadounidense hacia Cuba y una mayor atención a América Latina dentro de la agenda de seguridad de la administración de Donald Trump. Durante una entrevista con La Estrella de Panamá, Cabrera afirmó que Panamá es una prioridad para Estados Unidos y para el Comando Sur, destacando la cooperación bilateral en materia de seguridad, migración y protección del Canal. Sus palabras llegan en momentos en que altos funcionarios estadounidenses han elevado el tono contra el gobierno cubano.

Hegseth eleva la presión sobre La Habana

La declaración más contundente provino esta semana del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, quien fue consultado sobre la posibilidad de una operación de “captura o eliminación” contra el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, similar a acciones recientes emprendidas por Washington contra otros objetivos considerados amenazas para la seguridad nacional. Lejos de descartar el escenario, Hegseth respondió que el Departamento de Defensa desarrolla permanentemente alternativas para presentar al presidente Donald Trump. “Tenemos opciones por todos lados”, afirmó el jefe del Pentágono. “En nuestro edificio, literalmente nos ganamos la vida planificando. Así que, aparte del Pentágono, nadie planifica mejor que el Comando Central de Estados Unidos. Para volver al punto central de por qué estamos aquí, todas esas opciones están sobre la mesa”, agregó. Las declaraciones fueron interpretadas como una de las advertencias más directas emitidas por Washington contra el gobierno cubano en los últimos años y reflejan una postura cada vez más confrontativa hacia La Habana. El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, se pronunció sobre el tema en el marco de un foro organizado este jueves en la Asamblea Nacional. “Antes que todo, yo soy el embajador de Estados Unidos en Panamá, no en Cuba. Pero lo que puedo decir es como ha dicho nuestro secretario de Estado, como ha dicho nuestro presidente: Cuba es un estado fallido y lo único peor que un comunista es un comunista incompetente”, manifestó el embajador estadounidense, hijo de padres exiliados cubanos.

Una relación marcada por décadas de tensión

Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba permanecen marcadas por más de seis décadas de enfrentamiento político y económico desde la llegada al poder de Fidel Castro en 1959. Aunque durante la administración de Barack Obama ambos países iniciaron un proceso de acercamiento diplomático, el primer gobierno de Trump revirtió buena parte de esas medidas mediante nuevas sanciones y restricciones. Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha retomado una política de máxima presión sobre la isla, dirigida a aumentar el aislamiento económico y político del régimen cubano. Washington también mantiene a Cuba en su lista de Estados patrocinadores del terrorismo y ha impuesto sanciones contra altos funcionarios del gobierno cubano, incluido Díaz-Canel.

El papel del Comando Sur y Panamá