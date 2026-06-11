Estados Unidos endurece su discurso sobre Cuba mientras Panamá gana relevancia estratégica para Washington

Las recientes declaraciones del embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, sobre la importancia estratégica que tiene el país para Washington se producen en un contexto regional marcado por el endurecimiento de la política estadounidense hacia Cuba y una mayor atención a América Latina dentro de la agenda de seguridad de la administración de Donald Trump.Durante una entrevista con <b>La Estrella de Panamá</b>, Cabrera afirmó que Panamá es una prioridad para Estados Unidos y para el Comando Sur, destacando la cooperación bilateral en materia de seguridad, migración y protección del Canal. Sus palabras llegan en momentos en que altos funcionarios estadounidenses han elevado el tono contra el gobierno cubano.