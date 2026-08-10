Crisis en la FIFA: UEFA, Concacaf y AFC se rebelan contra Infantino

La novela contra la FIFA y Gianni Infantino está lejos de cesar. A pesar que el ente deportivo desistió del proyecto de privatizar el 20% de la Copa del Mundo, diferentes federaciones y confederaciones se han rebelado ante el mandatario, retirando su apoyo en su candidatura del próximo año.

Es por ello que, de manera oficial, las confederaciones de UEFA, Concacaf y la AFC (Asia) decidieron pronunciarse de manera conjunta en contra de las últimas acciones del propio Infantino, criticando sobre todo el intento de privatizar la Copa del Mundo y la reciente reunión que sostuvo el mandatario en Marruecos. Hay que recordar que tanto la CAF (África) como la Conmebol si han mostrado su respaldo hacia Infantino en sus años de gestión como presidente de la FIFA.

“El fútbol es la mayor pasión compartida del mundo. No pertenece a ningún individuo ni a ninguna institución. Pertenece a los jugadores, los aficionados, los clubes, las Asociaciones Miembro y a cada institución encargada de salvaguardar su futuro”, arrancó diciendo el comunicado de las tres confederaciones. La carta está firmada por los altos mandos de estas confederaciones, incluyendo al presidente de la Concacaf, Víctor Montagliani, quien a su vez en el actual vicepresidente de la FIFA. Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA y Salman Bin Ibrahim Al Khalifa, mandatario de la AFC también firmaron este comunicado en conjunto.

“Esto se trata de algo más fundamental: la integridad del juego y la integridad de aquellos elegidos para liderarlo. El liderazgo en el fútbol no es una posesión. No se trata de tener —o exigir— poder para conservarlo. Es un deber de servicio a la familia del fútbol que confía en él”.

“Cuando la confianza se rompe mediante el engaño, cuando un individuo se coloca por encima del colectivo que le confió autoridad, ese deber ha sido abandonado”, criticaron de manera ardua la UEFA, Concacaf y la AFC. Infantino ha estado apurando sus opciones de conseguir los votos necesarios para conseguir nuevamente la presidencia de la FIFA, cuyas elecciones serán el próximo año.

Las tres confederaciones se refirieron también a la reciente carta de la FIFA a las federaciones miembro en ponerse de acuerdo sobre su proyecto de privatizar la Copa del Mundo en un lapso de 53 días, situación que calificaron como una “falla de comunicación” y “falta de criterio”.

“La reciente carta de la FIFA a sus Vicepresidentes y a las 211 Asociaciones Miembro reconoce que se cometieron errores en el proceso. Trata esto como una falla de comunicación, cuando lo que el fútbol presenció fue una falla de criterio”. “Una propuesta presentada en un plazo comprimido, sin una consulta significativa y encaminada hacia una fecha límite antes de que las Asociaciones Miembro pudieran revisar adecuadamente sus términos no es el producto de un descuido —es el producto de un diseño destinado a limitar el escrutinio”, destacó el comunicado.

La crítica no se detuvo ahí y fueron aún más fuertes al reconocer que “sigue sin existir reconocimiento de que intentar vender un interés en la Copa Mundial de la FIFA fue una profunda falla de criterio —no solo un error de procedimiento, sino una violación fundamental de la confianza con las mismas instituciones a las que la FIFA existe para servir”.

“La FIFA también se ha comprometido a presentar un informe completo sobre estos acontecimientos al Consejo de la FIFA, una vez más sin reconocer que una gobernanza adecuada ante una falta de criterio tan profunda requeriría que dicha revisión fuera realizada por un tercero completamente independiente, no por la propia FIFA, su personal ni por ninguna parte interesada dentro del fútbol. La administración de la FIFA no debería desempeñar ningún papel en la realización de la revisión”.

En el comunicado se refirieron a la reciente reunión que tuvo el propio Infantino en Marruecos para tratar temas sobre el Mundial 2030. Las tres confederaciones criticaron el hecho que tan solo un funcionario electo estuvo en dicha reunión, mientras que ningún miembro del Consejo de la FIFA ni ninguna Asociación Miembro estuvo involucrado en dicha reunión.

“Esta reciente reunión, en la que un número selecto de miembros del Comité de Gestión de la FIFA —no el Comité completo— fueron convocados en el extranjero, en lugar de que el liderazgo viajara a Zúrich para abordar el corazón de la FIFA, su personal, solo refuerza estas preocupaciones y representa una continuación del mismo patrón de conducta que nos ha llevado a este momento. No es la conducta de un custodio del juego, sino de alguien que cree que el juego debe rendirle cuentas a él”. “Hay silencio donde debería haber rendición de cuentas, distancia donde debería haber apertura”.