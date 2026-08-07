¿Qué hace Infantino en Cali? La verdad sobre su presencia con De la Espriella

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Gianni Infantino, presidente de la FIFA, hará presencia en el acto de investidura del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, esto en medio de los cuestionamientos y críticas en el que ha estado envuelto el mandatario del ente deportivo.
De acuerdo con informaciones, Infantino arribó a Cali, Colombia a eso de las 4:30 a.m. de este viernes 7 de agosto para participar en dicha investidura. Sin embargo, la razón principal de su visita a territorio colombiano es para participar en el Festival de Fútbol a la Medida de Niños y Niñas, el cual se llevará a cabo en las canchas de la Unidad Deportiva Panamericana.
Junto a Infantino, también estarán el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, el presidente Ramón Jesurún y el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.
En esta visita oficial, Infantino y Domínguez estarán asistiendo como invitados a la investidura de Abelardo de la Espriella en horas de la tarde. Rara vez se ha visto a un presidente de la FIFA asistiendo a este tipo de eventos políticos. Anteriormente el propio Infantino asistió a la investidura de Donald Trump en el 2025, con quien mantiene una estrecha amistad.
En un principio no se esperaba la presencia de Infantino debido a su importante agenda, sin embargo si estará presente.
Esta visita de Infantino llega en un momento crítico para la FIFA, sobre todo para el mandatario, quien está agotando todas las vías para conseguir los votos y presidir nuevamente al ente deportivo en otro periodo más.
La idea de Infantino de privatizar la Copa del Mundo estalló en todo el ecosistema deportivo. Diferentes confederaciones y federaciones del planeta mostraron su rechazo a este proyecto de ceder el 20% del torneo a la filia, FIFA Forward Enterprise (FFE).
Aunque muchos se han opuesto a esta idea de Infantino, otras federaciones como la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) o la Confederación Africana de Fútbol (CAF) si mostraron un apoyo al liderazgo que ha hecho el propio Infantino en los últimos años.
“La FMF respalda el liderazgo del presidente Infantino para seguir impulsando el desarrollo del fútbol a través del fortalecimiento institucional”, aseguró la FMF en un comunicado.
En Conmebol, la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) fue la única en darle un espaldarazo a la gestión Infantino en un comunicado.
“Usted se encuentra liderando una gestión que propició una transformación profunda de la FIFA; que abrió las puertas de la organización a todas las asociaciones miembros y las confederaciones, para que con un diálogo franco y directo, podamos, entre todos, seguir impulsando el fútbol en todos sus niveles y disciplinas”.
“La Asociación cree firmemente y reafirma que el camino es seguir trabajando bajo su liderazgo, a fin de poder continuar desarrollando un futbol mejor y, aun, más inclusivo”, fue parte del comunicado de la AFA apoyando a Infantino.
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