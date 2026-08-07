¿Un tuit puede costarte el trabajo? Crece el riesgo de despido por redes sociales en Panamá

El 42% de los trabajadores en Panamá presenció o experimentó consecuencias laborales negativas derivadas de sus publicaciones en redes sociales durante 2026, lo que representa un aumento de seis puntos porcentuales respecto a 2025, cuando la cifra se ubicó en 36%. Pese a esta escalada, el 88% de los especialistas en Recursos Humanos reconoce que sus organizaciones no cuentan con políticas específicas que regulen el uso de estas plataformas digitales.

Los datos se desprenden del estudio “Redes Sociales y Empleo 2026”, elaborado por la plataforma Konzerta mediante encuestas a 3,503 trabajadores y especialistas en gestión humana en la región.

El informe evidencia una contradicción en la gestión del talento dentro del mercado panameño: mientras el 81% de los reclutadores no evalúa los perfiles personales al momento de contratar a un candidato, el 68% de los ejecutivos sostiene que los contenidos publicados por los empleados en sus cuentas privadas pueden afectar su permanencia en la empresa.

Frente a eventuales controversias por publicaciones en redes, el 34% de las organizaciones aplica medidas punitivas proporcionales a la gravedad del incidente, rango que abarca desde amonestaciones verbales hasta la rescisión del contrato de trabajo. En los casos registrados con desenlaces negativos, la principal consecuencia reportada fue el daño a la reputación laboral y la pérdida de confianza (49%), seguido de la pérdida directa del empleo (38%) y la congelación de ascensos (31%).

A pesar de las severas implicaciones, el 89% de los trabajadores asegura no haber recibido ninguna pauta, instructivo o norma por parte de sus patronos sobre los límites de la presencia digital. Solo un 11% de los empleados reportó contar con directrices institucionales, de las cuales la mayoría se limita a regular los comentarios explícitos sobre la empresa o a emitir sugerencias generales.

El vacío regulatorio generó un fenómeno de autocensura preventiva entre la fuerza laboral. El 63% de los encuestados en Panamá admitió que controla, limita o modifica el contenido de sus redes sociales por miedo a sufrir repercusiones en su carrera profesional, posicionando al país como el segundo de la región con mayor temor a sanciones digitales, solo por detrás de Chile (64%).

Asimismo, el estudio revela que un 26% de las empresas mantiene esquemas de monitoreo sobre las plataformas personales de su personal, cifra que mostró un incremento en comparación con el 24% registrado en 2025. Dentro del grupo de empresas que vigila el contenido en línea, el 50% lo realiza de forma reactiva ante situaciones de crisis, mientras que un 40% admite ejecutar un monitoreo sistemático y regular.

Este monitoreo se enfoca principalmente en voceros institucionales (40%), cargos directivos (30%) y en la totalidad de la plantilla (30%). Esta práctica se ejerce a pesar de que el 69% de la población trabajadora rechaza que los empleadores evalúen o fiscalicen sus perfiles personales.