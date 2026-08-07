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¿Un tuit puede costarte el trabajo? Crece el riesgo de despido por redes sociales en Panamá

Porcentaje de trabajadores que teme publicar en redes sociales por país en la región (Chile 64%, Panamá 63%, Ecuador 63%, Perú 63%, Argentina 57%).
Porcentaje de trabajadores que teme publicar en redes sociales por país en la región (Chile 64%, Panamá 63%, Ecuador 63%, Perú 63%, Argentina 57%). Deposit Photos
Por
Mileika Lasso
  • 07/08/2026 11:48
Un estudio revela que cuatro de cada diez trabajadores en Panamá han visto a colegas perder su empleo o sufrir sanciones por publicaciones personales.

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El 42% de los trabajadores en Panamá presenció o experimentó consecuencias laborales negativas derivadas de sus publicaciones en redes sociales durante 2026, lo que representa un aumento de seis puntos porcentuales respecto a 2025, cuando la cifra se ubicó en 36%. Pese a esta escalada, el 88% de los especialistas en Recursos Humanos reconoce que sus organizaciones no cuentan con políticas específicas que regulen el uso de estas plataformas digitales.

Los datos se desprenden del estudio “Redes Sociales y Empleo 2026”, elaborado por la plataforma Konzerta mediante encuestas a 3,503 trabajadores y especialistas en gestión humana en la región.

El informe evidencia una contradicción en la gestión del talento dentro del mercado panameño: mientras el 81% de los reclutadores no evalúa los perfiles personales al momento de contratar a un candidato, el 68% de los ejecutivos sostiene que los contenidos publicados por los empleados en sus cuentas privadas pueden afectar su permanencia en la empresa.

Frente a eventuales controversias por publicaciones en redes, el 34% de las organizaciones aplica medidas punitivas proporcionales a la gravedad del incidente, rango que abarca desde amonestaciones verbales hasta la rescisión del contrato de trabajo. En los casos registrados con desenlaces negativos, la principal consecuencia reportada fue el daño a la reputación laboral y la pérdida de confianza (49%), seguido de la pérdida directa del empleo (38%) y la congelación de ascensos (31%).

A pesar de las severas implicaciones, el 89% de los trabajadores asegura no haber recibido ninguna pauta, instructivo o norma por parte de sus patronos sobre los límites de la presencia digital. Solo un 11% de los empleados reportó contar con directrices institucionales, de las cuales la mayoría se limita a regular los comentarios explícitos sobre la empresa o a emitir sugerencias generales.

El vacío regulatorio generó un fenómeno de autocensura preventiva entre la fuerza laboral. El 63% de los encuestados en Panamá admitió que controla, limita o modifica el contenido de sus redes sociales por miedo a sufrir repercusiones en su carrera profesional, posicionando al país como el segundo de la región con mayor temor a sanciones digitales, solo por detrás de Chile (64%).

Asimismo, el estudio revela que un 26% de las empresas mantiene esquemas de monitoreo sobre las plataformas personales de su personal, cifra que mostró un incremento en comparación con el 24% registrado en 2025. Dentro del grupo de empresas que vigila el contenido en línea, el 50% lo realiza de forma reactiva ante situaciones de crisis, mientras que un 40% admite ejecutar un monitoreo sistemático y regular.

Este monitoreo se enfoca principalmente en voceros institucionales (40%), cargos directivos (30%) y en la totalidad de la plantilla (30%). Esta práctica se ejerce a pesar de que el 69% de la población trabajadora rechaza que los empleadores evalúen o fiscalicen sus perfiles personales.

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