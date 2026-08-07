Guerra Rusia-Ucrania: otros dos panameños logran ser repatriados y emprenden su regreso a Panamá

Ocho panameños vinculados al conflicto entre Rusia y Ucrania ya se encuentran en proceso de retorno a Panamá, mientras las autoridades también confirmaron el fallecimiento de otros dos ciudadanos reclutados para participar en la guerra.

La Estrella de Panamá conoció que se culminó exitosamente la operación de asistencia y traslado de los ciudadanos panameños Edmar Camacho y Efraín Calvo, quienes permanecían en territorio ucraniano, en medio del conflicto armado entre ambos países de Europa.

La operación fue coordinada a través del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIRE), Y estuvo a cargo del funcionario de carrera diplomática Aldo Rodríguez, de la Embajada de la República de Panamá en Polonia, concurrente ante Ucrania.

El diplomático se trasladó personalmente hasta territorio ucraniano para brindar asistencia consular directa y acompañar a Camacho y Calvo durante el proceso de salida del país.

Tras completar la operación, ambos panameños permanecerán durante dos noches en Polonia, donde tendrán un periodo de descanso y recuperación luego de la travesía realizada para abandonar territorio ucraniano.

Posteriormente, el domingo 9 de agosto, iniciarán su viaje de retorno a Panamá en la ruta Varsovia–Ámsterdam–Panamá, a bordo de la aerolínea KLM.