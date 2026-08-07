Guerra Rusia-Ucrania: otros dos panameños logran ser repatriados y emprenden su regreso a Panamá

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Ocho panameños vinculados al conflicto entre Rusia y Ucrania ya se encuentran en proceso de retorno a Panamá, mientras las autoridades también confirmaron el fallecimiento de otros dos ciudadanos reclutados para participar en la guerra.
La Estrella de Panamá conoció que se culminó exitosamente la operación de asistencia y traslado de los ciudadanos panameños Edmar Camacho y Efraín Calvo, quienes permanecían en territorio ucraniano, en medio del conflicto armado entre ambos países de Europa.
La operación fue coordinada a través del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIRE), Y estuvo a cargo del funcionario de carrera diplomática Aldo Rodríguez, de la Embajada de la República de Panamá en Polonia, concurrente ante Ucrania.
El diplomático se trasladó personalmente hasta territorio ucraniano para brindar asistencia consular directa y acompañar a Camacho y Calvo durante el proceso de salida del país.
Tras completar la operación, ambos panameños permanecerán durante dos noches en Polonia, donde tendrán un periodo de descanso y recuperación luego de la travesía realizada para abandonar territorio ucraniano.
Posteriormente, el domingo 9 de agosto, iniciarán su viaje de retorno a Panamá en la ruta Varsovia–Ámsterdam–Panamá, a bordo de la aerolínea KLM.
La salida de Camacho y Calvo se suma al retorno de otros ciudadanos panameños que recibieron asistencia y protección consular tras haber estado vinculados al conflicto entre Rusia y Ucrania.
Cuatro de ellos tienen previsto arribar el día de hoy al Aeropuerto Internacional de Tocumen, en un vuelo de Turkish Airlines programado para las 7:25 de la noche.
Los panameños que regresarán al país son Orlando Murillo Murillo, Dionel Villarreta Ovalles, Rennie Blake Gladstone Adolphus y Emmanuel Isaac Robert’s Bryan.
A este grupo se suma Adrián Gabriel González Morán, quien regresó a Panamá el pasado 5 de agosto, completando así la repatriación de los cinco ciudadanos que habían recibido asistencia y protección consular.
En paralelo a las operaciones de retorno, las autoridades también confirmaron el fallecimiento de dos ciudadanos panameños que habían sido reclutados para participar en el conflicto.
Se trata de Michael Navas y Abimael Becerra, cuyos casos forman parte del saldo de panameños vinculados a la guerra entre Rusia y Ucrania.
La situación ha llevado a las autoridades panameñas a mantener gestiones de protección y asistencia consular para los nacionales que permanecen o estuvieron involucrados en el conflicto, así como acciones para facilitar su retorno al país.
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