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Panamá pagará el regreso de ciudadanos atrapados en la guerra entre Rusia y Ucrania

La medida se anuncia en medio de investigaciones por panameños que viajaron tras aceptar ofertas para Rusia y terminaron vinculados al conflicto armado.
La medida se anuncia en medio de investigaciones por panameños que viajaron tras aceptar ofertas para Rusia y terminaron vinculados al conflicto armado. 65 MECHANIZED BRIGADE PRESS SERVICE / HANDOUT / EFE
Por
Adriana Berna
  • 29/07/2026 14:30
La Cancillería financiará el regreso de los ciudadanos que quieran abandonar la zona de conflicto y reiteró que Panamá no participa en guerras ni promueve el reclutamiento.

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El Gobierno de Panamá anunció que asumirá los costos del retorno al país de cualquier ciudadano panameño que solicite salir de la zona de conflicto entre Rusia y Ucrania, en medio de las investigaciones por casos de nacionales que habrían viajado tras aceptar ofertas de reclutamiento.

El viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara-Mann, informó que la medida fue instruida por el canciller Javier Martínez Acha y busca facilitar el regreso de los panameños que requieran asistencia consular.

“El canciller dio la instrucción de que cualquier panameño en esta condición que pida su traslado se le sufraguen los gastos para su retorno a Panamá”, afirmó.

No obstante, precisó que hasta el momento ningún ciudadano ha solicitado formalmente este apoyo.

Las autoridades mantienen abiertas cuatro investigaciones relacionadas con panameños reportados como desaparecidos o incomunicados en el contexto del conflicto entre Rusia y Ucrania. De acuerdo con Guevara-Mann, algunos de ellos habrían viajado tras aceptar ofertas de reclutamiento que no coincidían con la realidad que encontraron al llegar.

El viceministro reiteró que Panamá no participa en conflictos armados e instó a la población a no aceptar ofertas para integrarse a fuerzas militares extranjeras.

“Panamá no participa en ningún conflicto bélico y no debe ningún ciudadano panameño ir a anotarse o hacerse voluntario para ninguna situación de este tipo”, expresó.

Guevara-Mann explicó que la Cancillería, a través de las misiones diplomáticas, ha solicitado información tanto a Rusia como a Ucrania sobre los ciudadanos panameños vinculados con estos casos. Además, indicó que los representantes diplomáticos de ambos países acreditados en Panamá han sido citados en más de una ocasión para abordar la situación.

”El Gobierno de Panamá hace lo que puede, pero hay que tomar en cuenta que es una decisión personal de cada individuo”, señaló.

Al ser consultado sobre la respuesta de ambos gobiernos, el viceministro indicó que en algunos casos existe una tendencia a negar este tipo de situaciones debido a la irregularidad de los procesos de reclutamiento.

Las declaraciones se producen mientras el Gobierno panameño mantiene gestiones diplomáticas para ubicar y asistir a ciudadanos que se encuentran en la zona de guerra, tras conocerse casos de panameños que habrían sido captados mediante ofertas de empleo para viajar a Rusia y terminar vinculados al conflicto armado.

Por su parte, La Estrella de Panamá reveló el mecanismo con el que un reclutador panameño capta ciudadanos para incorporarlos al conflicto entre Rusia y Ucrania.

A partir de una conversación directa, el hombre asegura mantener vínculos con el Ministerio de Defensa ruso y ofrecer viajes con todos los gastos pagados, hospedaje y bonos de hasta $17,000 para quienes acepten viajar.

El proceso comienza por WhatsApp con el envío de una fotografía del pasaporte. Los aspirantes son incorporados a un grupo donde reciben instrucciones sobre el viaje, que incluye escalas en París y Estambul antes de llegar a Ufá, Rusia.

Allí pasarían exámenes médicos, aprenderían el idioma ruso, abrirían una cuenta bancaria y recibirían tres meses de entrenamiento militar antes de firmar un contrato.

El reclutador afirma coordinar vuelos frecuentes, ofrecer $200 por cada nuevo candidato captado y trabajar junto a un supuesto superior identificado como ‘El Comandante’, aunque estas afirmaciones no pudieron ser verificadas de forma independiente.

La Cancillería confirmó la muerte de un ciudadano panameño en Rusia y la Embajada de Ucrania denunció que Moscú emplea falsas ofertas laborales para reclutar extranjeros vulnerables, una acusación que Rusia no ha comentado.

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