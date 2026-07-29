Panamá pagará el regreso de ciudadanos atrapados en la guerra entre Rusia y Ucrania

El proceso comienza por WhatsApp con el envío de una fotografía del pasaporte. Los aspirantes son incorporados a un grupo donde reciben instrucciones sobre el viaje, que incluye escalas en París y Estambul antes de llegar a Ufá, Rusia. <b>Allí pasarían exámenes médicos, aprenderían el idioma ruso, abrirían una cuenta bancaria y recibirían tres meses de entrenamiento</b> militar antes de firmar un contrato. El reclutador afirma coordinar vuelos frecuentes, ofrecer $200 por cada nuevo candidato captado y trabajar junto a un supuesto superior identificado como <b>‘El Comandante’</b>, aunque estas afirmaciones no pudieron ser verificadas de forma independiente.<b>La Cancillería confirmó la muerte de un ciudadano panameño en Rusia </b>y la Embajada de Ucrania denunció que Moscú emplea falsas ofertas laborales para reclutar extranjeros vulnerables, una acusación que Rusia no ha comentado.