El Niño ‘muy fuerte’ amenaza a Panamá con sequía, calor de 42 °C y posibles ciclones

Mientras el Pacífico panameño sufrirá por el déficit de lluvias y un calor más fuerte en agosto que podría extenderse hasta por<b> 10 días </b>seguidos en las provincias centrales, la vertiente del Caribe vivirá una realidad opuesta.El IMHPA prevé que la provincia Bocas del Toro, el norte de la comarca Ngäbe-Buglé, las zonas altas de la provincia de Chiriquí, el norte de Veraguas, el occidente de Costa Abajo de Colón y la comarca Guna Yala registren lluvias entre un <b>15%</b> y un <b>25%</b> por encima de lo normal. <b>En estas regiones, acumulados de lluvia proyectados de hasta</b><b> 1,422 milímetros</b><b> podrían detonar crecidas repentinas de ríos, deslaves e inundaciones localizadas</b>.Por otro lado, aunque la <b>Universidad Estatal de Colorado</b> pronostica una temporada de huracanes en el <a href="/tag/-/meta/oceano-atlantico">Atlántico</a> menos activa de lo habitual (con un estimado de 9 tormentas nombradas frente a la media de 14), <b>los especialistas del IMHPA advirtieron que entre octubre y noviembre no se descuenta la afectación indirecta de al menos </b><b>un sistema tropical</b><b>, capaz de generar lluvias o precipitaciones extremas en el territorio nacional</b>.