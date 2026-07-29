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EN VIVO | Lotería Nacional de Panamá - Resultados del sorteo de este 29 de julio de 2026

EN VIVO | Lotería Nacional de Panamá - Resultados del sorteo de este 29 de julio de 2026
Por
Redacción La Estrella de Panamá
  • 29/07/2026 15:03
Este sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia corresponde al número 3075.

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La Lotería Nacional de Beneficencia realiza la tarde de este miércoles 29 de julio de 2026 el sorteo ordinario de miercolito, correspondiente al número 3075.

Resultados del sorteo del 29 de julio:

Primer Premio: 29

Letras: DA

Serie:

Folio:

Segundo Premio:

Tercer Premio:

¿Qué es el sorteo de miercolito y cuáles son los premios?

El sorteo es uno de los regulares de la Lotería Nacional de Beneficencia, realizado todos los miércoles.

Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números, y tiene una gran tradición en el país.

Existen también premios para los números que coinciden con las últimas cifras de los números ganadores, así como el segundo y tercer premio que también incluyen montos importantes.

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