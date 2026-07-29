¿Adiós a Vozinha? La regla en Chile que sacude el fichaje del arquero en Colo Colo

La llegada del arquero caboverdiano Vozinha a Colo Colo ha desatado una inesperada polémica antes de su debut. El experimentado guardameta, conocido mundialmente por ese sobrenombre, no podría utilizarlo en la espalda de su camiseta debido a una norma vigente en el fútbol chileno.

Según el reglamento del Campeonato Nacional, todos los jugadores deben portar en su uniforme el apellido paterno, materno o la inicial de su primer nombre, por lo que el portero tendría que competir con su nombre legal, Josimar José Évora Dias, y no con el apodo que lo hizo famoso durante su trayectoria internacional.

La situación ha generado debate, ya que “Vozinha” es la identidad deportiva con la que el arquero ha disputado torneos internacionales y se ha ganado el reconocimiento de los aficionados al fútbol.