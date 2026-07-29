  1. Inicio
  2. >  Deportes
  3. >  Fútbol
Fútbol

¿Adiós a Vozinha? La regla en Chile que sacude el fichaje del arquero en Colo Colo

Vozinha llega a Colo Colo... pero sin “Vozinha” en la camiseta
Vozinha llega a Colo Colo... pero sin “Vozinha” en la camiseta EFE/EPA/SAM WASSON
Por
Emiliana Tuñón
  • 29/07/2026 14:20
Una norma del fútbol chileno impediría que Vozinha juegue con el sobrenombre que lo hizo famoso a nivel internacional.

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

La llegada del arquero caboverdiano Vozinha a Colo Colo ha desatado una inesperada polémica antes de su debut. El experimentado guardameta, conocido mundialmente por ese sobrenombre, no podría utilizarlo en la espalda de su camiseta debido a una norma vigente en el fútbol chileno.

Según el reglamento del Campeonato Nacional, todos los jugadores deben portar en su uniforme el apellido paterno, materno o la inicial de su primer nombre, por lo que el portero tendría que competir con su nombre legal, Josimar José Évora Dias, y no con el apodo que lo hizo famoso durante su trayectoria internacional.

La situación ha generado debate, ya que “Vozinha” es la identidad deportiva con la que el arquero ha disputado torneos internacionales y se ha ganado el reconocimiento de los aficionados al fútbol.

Colo Colo pelea para que Vozinha no pierda su identidad en la camiseta

Además del impacto deportivo, la restricción también tendría implicaciones comerciales. Colo Colo busca mantener el sobrenombre en la camiseta por el atractivo que representa para el mercadeo y la venta de indumentaria oficial.

Ante este escenario, la dirigencia del club prepara una solicitud ante la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) para obtener una autorización especial que permita al arquero utilizar “Vozinha” en su camiseta, pese a lo establecido en el reglamento vigente.

De no prosperar la petición, el guardameta deberá jugar con su nombre de nacimiento para evitar sanciones contempladas en las bases del torneo.

VIDEOS

Video, Japón: Terremoto deja heridos y graves daños en Kumamoto
KUMAMOTO (Japan), 28/07/2026.- A handout photo made available by the Ministry of Defense shows a building on fire following a powerful earthquake in Uki City, Kumamoto Prefecture, Japan, 28 July 2026. According to the Japan Meteorological Agency, an earthquake of a magnitude estimated at 7.1 struck Kumamoto Prefecture, southwestern Japan. (Terremoto/sismo, Japón) EFE/EPA/DEFENSE MNISTRY HANDOUT JAPAN OUT EDITORIAL USE ONLY/ HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
KUMAMOTO (Japan), 28/07/2026.- A handout photo made available by the Ministry of Defense shows a building on fire following a powerful earthquake in Uki City, Kumamoto Prefecture, Japan, 28 July 2026. According to the Japan Meteorological Agency, an earthquake of a magnitude estimated at 7.1 struck Kumamoto Prefecture, southwestern Japan. (Terremoto/sismo, Japón) EFE/EPA/DEFENSE MNISTRY HANDOUT JAPAN OUT EDITORIAL USE ONLY/ HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES ( DEFENSE MNISTRY HANDOUT / EFE )

Un fuerte terremoto de magnitud 7,1 se registró este martes 28 de julio en la prefectura de Kumamoto, al sur de Japón, provocando una emergencia de gran...

Israel regala a EE UU su nueva embajada en Jerusalén sobre tierra de familias palestinas
Trabajos llevados a cabo en los terrenos de Jerusalén Oeste que EE.UU. ha arrendado por un dólar y durante 99 años a Israel para construir su nueva embajada, aunque la parcela perteneció hasta 1950 a diecinueve familias palestinas expulsadas de la zona. EFE/Guillermo Azábal
Trabajos llevados a cabo en los terrenos de Jerusalén Oeste que EE.UU. ha arrendado por un dólar y durante 99 años a Israel para construir su nueva embajada, aunque la parcela perteneció hasta 1950 a diecinueve familias palestinas expulsadas de la zona. EFE/Guillermo Azábal ( Guillermo Azábal / EFE )

Estados Unidos ha arrendado por un dólar y durante 99 años a Israel el terreno para su nueva embajada en Jerusalén Oeste, pero esa parcela perteneció hasta...

Lo Nuevo