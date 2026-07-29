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Política

Juan Diego Vásquez pide suspender a la diputada Paulette Thomas de Vamos tras votación en la Comisión de Educación

Thomas habilitó a su suplente, Edilberto Guerrero, quien votó a favor de las candidatas respaldadas por el oficialismo, Lilia Batista y Gertrudis Rodríguez.
Thomas habilitó a su suplente, Edilberto Guerrero, quien votó a favor de las candidatas respaldadas por el oficialismo, Lilia Batista y Gertrudis Rodríguez. Tomado de @felixchaveztv y Generada por IA
Por
Manuel Vega Loo
Editor Web
  • 29/07/2026 14:24
La reacción se produjo después de que Jorge Bloise, de Vamos, y Betserai Richards, del movimiento Seguimos, estuvieran cerca de obtener el control de la Comisión de Educación.

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El dirigente de la coalición Vamos, Juan Diego Vásquez, solicitó la tarde de este miércoles 29 de julio la suspensión de la diputada Paulette Thomas de la bancada legislativa, luego de la polémica votación que permitió a los candidatos respaldados por el oficialismo quedarse con el control de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional.

A través de una publicación en la red social X, Vásquez calificó como “inaceptable” lo ocurrido y exigió explicaciones por la actuación de la diputada.

“Esto es inaceptable y tiene que ser explicado. Solicito al Jefe de Bancada @gnz_jorge que reúna a la Bancada y suspendan de la misma a la Diputada Thomas. Apoyar una postulación que en el pasado no dio resultados NO ES pensar en el país. No voy a patrocinar acuerdos personales”, escribió.

La reacción se produjo después de que Jorge Bloise, de Vamos, y Betserai Richards, del movimiento Seguimos, estuvieran cerca de obtener el control de la Comisión de Educación.

Sin embargo, Thomas habilitó a su suplente, Edilberto Guerrero, quien votó a favor de las candidatas respaldadas por el oficialismo, Lilia Batista (diputada presidenta) y Gertrudis Rodríguez (diputado vicepresidente).

Ese voto resultó determinante para que las postulaciones oficialistas se impusieran, frustrando la posibilidad de que la oposición encabezara una de las comisiones permanentes más importantes de la Asamblea.

Las declaraciones de Vásquez evidencian las tensiones internas dentro de la bancada de Vamos, que ahora deberá decidir si atiende la solicitud de su dirigente y adopta alguna medida disciplinaria contra Thomas.

En el mes de junio los diputados Neftali Zamora y Manuel Samaniego renunciaron a la coalición Vamos.

Además, en febrero fue separado Carlos Saldaña y a comienzos de la legislatura en julio de 2024 fue sacado del grupo Manuel Chen.

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