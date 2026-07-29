Juan Diego Vásquez pide suspender a la diputada Paulette Thomas de Vamos tras votación en la Comisión de Educación

El dirigente de la coalición Vamos, Juan Diego Vásquez, solicitó la tarde de este miércoles 29 de julio la suspensión de la diputada Paulette Thomas de la bancada legislativa, luego de la polémica votación que permitió a los candidatos respaldados por el oficialismo quedarse con el control de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional.

A través de una publicación en la red social X, Vásquez calificó como “inaceptable” lo ocurrido y exigió explicaciones por la actuación de la diputada.

“Esto es inaceptable y tiene que ser explicado. Solicito al Jefe de Bancada @gnz_jorge que reúna a la Bancada y suspendan de la misma a la Diputada Thomas. Apoyar una postulación que en el pasado no dio resultados NO ES pensar en el país. No voy a patrocinar acuerdos personales”, escribió.

La reacción se produjo después de que Jorge Bloise, de Vamos, y Betserai Richards, del movimiento Seguimos, estuvieran cerca de obtener el control de la Comisión de Educación.