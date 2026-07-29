Juan Diego Vásquez pide suspender a la diputada Paulette Thomas de Vamos tras votación en la Comisión de Educación

<a href="/tag/-/meta/juan-diego-vasquez">El dirigente de la coalición Vamos, Juan Diego Vásquez</a>, solicitó la tarde de este miércoles 29 de julio la suspensión de la diputada <a href="/tag/-/meta/paulette-thomas">Paulette Thomas</a> de la bancada legislativa, luego de la polémica votación que permitió a los candidatos respaldados por el oficialismo quedarse con el control de la <a href="/tag/-/meta/comision-de-educacion">Comisión de Educación de la Asamblea Nacional</a>. A través de una publicación en la red social X,<b> Vásquez calificó como 'inaceptable' lo ocurrido y exigió explicaciones por la actuación de la diputada</b>. <i>'Esto es inaceptable y tiene que ser explicado. Solicito al Jefe de Bancada @gnz_jorge que reúna a la Bancada y suspendan de la misma a la Diputada Thomas. Apoyar una postulación que en el pasado no dio resultados NO ES pensar en el país. No voy a patrocinar acuerdos personales</i>', escribió. La reacción se produjo después de que Jorge Bloise, de Vamos, y Betserai Richards, del movimiento Seguimos, estuvieran cerca de obtener el control de la Comisión de Educación.