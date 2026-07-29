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Sinaproc mantiene aviso preventivo por fuertes vientos en varias zonas de Panamá

Sinaproc emite aviso de prevención por fuertes vientos en varias provincias de Panamá
Sinaproc emite aviso de prevención por fuertes vientos en varias provincias de Panamá Sinaproc
Por
Emiliana Tuñón
  • 29/07/2026 14:32
El Sinaproc pidió extremar las medidas de precaución ante el pronóstico de fuertes vientos en varias zonas.

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El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene un aviso de prevención debido al aumento en la intensidad de los vientos que afectará a distintas regiones del país durante las próximas horas.

La alerta estará vigente desde las 9:00 a.m. del miércoles 29 de julio hasta las 7:00 p.m. del jueves 30 de julio de 2026, luego de que el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronosticara condiciones ventosas con velocidades sostenidas de hasta 40 kilómetros por hora y ráfagas que podrían llegar a los 60 kilómetros por hora.

Según las autoridades, los periodos con mayor intensidad se esperan durante la tarde y noche del 29 de julio, por lo que se solicita a la población mantenerse atenta y tomar medidas preventivas para evitar incidentes.

Entre las áreas bajo aviso se encuentran Colón, Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Herrera, Los Santos, la Cordillera Central y el Golfo de Panamá.

Sinaproc emite recomendaciones ante vientos fuertes y posibles desprendimientos

El Sinaproc recomendó asegurar techos, láminas, letreros y cualquier objeto que pueda desprenderse debido a las fuertes ráfagas. Además, pidió evitar permanecer cerca de árboles, vallas publicitarias o estructuras que presenten riesgo de caída.

La entidad también recordó la importancia de extremar precauciones durante actividades marítimas y al conducir, especialmente en zonas expuestas a los efectos del viento.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a seguir las recomendaciones oficiales y reportar cualquier situación de emergencia a las líneas 520-4426 o 911.

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