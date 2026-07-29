Sinaproc mantiene aviso preventivo por fuertes vientos en varias zonas de Panamá

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene un aviso de prevención debido al aumento en la intensidad de los vientos que afectará a distintas regiones del país durante las próximas horas.

La alerta estará vigente desde las 9:00 a.m. del miércoles 29 de julio hasta las 7:00 p.m. del jueves 30 de julio de 2026, luego de que el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronosticara condiciones ventosas con velocidades sostenidas de hasta 40 kilómetros por hora y ráfagas que podrían llegar a los 60 kilómetros por hora.

Según las autoridades, los periodos con mayor intensidad se esperan durante la tarde y noche del 29 de julio, por lo que se solicita a la población mantenerse atenta y tomar medidas preventivas para evitar incidentes.

Entre las áreas bajo aviso se encuentran Colón, Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Herrera, Los Santos, la Cordillera Central y el Golfo de Panamá.