Sinaproc mantiene aviso preventivo por fuertes vientos en varias zonas de Panamá

El <b><a href="/tag/-/meta/sinaproc-sistema-nacional-de-proteccion-civil">Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc)</a></b> mantiene un aviso de prevención debido al aumento en la intensidad de los vientos que afectará a distintas regiones del país durante las próximas horas.La alerta estará vigente desde las 9:00 a.m. del miércoles 29 de julio hasta las 7:00 p.m. del jueves 30 de julio de 2026, luego de que el <b><a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA)</a></b> pronosticara condiciones ventosas con velocidades sostenidas de hasta 40 kilómetros por hora y ráfagas que podrían llegar a los 60 kilómetros por hora.Según las autoridades, los periodos con mayor intensidad se esperan durante la tarde y noche del 29 de julio, por lo que se solicita a la población mantenerse atenta y tomar medidas preventivas para evitar incidentes.Entre las áreas bajo aviso se encuentran Colón, Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Herrera, Los Santos, la Cordillera Central y el Golfo de Panamá.