Lotería Fiscal regional repartirá B/.110 mil en premios: así puedes participar y reclamar si ganas

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recordó a la ciudadanía que la Lotería Fiscal Regional premiará a los consumidores que soliciten su factura fiscal al realizar compras en comercios formales, iniciativa que busca incentivar la cultura tributaria y combatir la evasión fiscal.

Cada región contará con un sorteo público en el que participarán los sobres depositados en las urnas habilitadas. En total, cada tómbola entregará 25 premios, distribuyendo B/.110,000.00 entre los ganadores.

La premiación se distribuirá de la siguiente manera:

5 premios de B/.10,000.00

10 premios de B/.5,000.00

10 premios de B/.1,000.00

El MEF explicó que los ganadores serán contactados directamente por la Dirección General de Ingresos (DGI). Para hacer efectivo el cobro deberán presentar su cédula de identidad personal y cualquier otra documentación que sea requerida por la entidad. El pago de los premios se realizará mediante transferencia bancaria.