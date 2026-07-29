Lotería Fiscal regional repartirá B/.110 mil en premios: así puedes participar y reclamar si ganas

El <b><a href="/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas">Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)</a></b> recordó a la ciudadanía que la <b><a href="/tag/-/meta/loteria-fiscal">Lotería Fiscal</a> Regional</b> premiará a los consumidores que soliciten su factura fiscal al realizar compras en comercios formales, iniciativa que busca incentivar la cultura tributaria y combatir la evasión fiscal.Cada región contará con un sorteo público en el que participarán los sobres depositados en las urnas habilitadas. En total, cada tómbola entregará <b>25 premios</b>, distribuyendo <b>B/.110,000.00</b> entre los ganadores.La premiación se distribuirá de la siguiente manera:<b>5 premios de B/.10,000.00</b><b>10 premios de B/.5,000.00</b><b>10 premios de B/.1,000.00</b>El MEF explicó que los ganadores serán contactados directamente por la <b><a href="/tag/-/meta/dgi-direccion-general-de-ingresos">Dirección General de Ingresos (DGI)</a></b>. Para hacer efectivo el cobro deberán presentar su cédula de identidad personal y cualquier otra documentación que sea requerida por la entidad. El pago de los premios se realizará mediante <b>transferencia bancaria</b>.