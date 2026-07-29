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Lotería Fiscal regional repartirá B/.110 mil en premios: así puedes participar y reclamar si ganas

Todo lo que debes saber sobre la Lotería Fiscal Regional y sus premios millonarios
Todo lo que debes saber sobre la Lotería Fiscal Regional y sus premios millonarios MEF
Por
Emiliana Tuñón
  • 29/07/2026 14:21
La Lotería Fiscal Regional realizará sus sorteos en agosto y repartirá 25 premios por cada región.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recordó a la ciudadanía que la Lotería Fiscal Regional premiará a los consumidores que soliciten su factura fiscal al realizar compras en comercios formales, iniciativa que busca incentivar la cultura tributaria y combatir la evasión fiscal.

Cada región contará con un sorteo público en el que participarán los sobres depositados en las urnas habilitadas. En total, cada tómbola entregará 25 premios, distribuyendo B/.110,000.00 entre los ganadores.

La premiación se distribuirá de la siguiente manera:

5 premios de B/.10,000.00

10 premios de B/.5,000.00

10 premios de B/.1,000.00

El MEF explicó que los ganadores serán contactados directamente por la Dirección General de Ingresos (DGI). Para hacer efectivo el cobro deberán presentar su cédula de identidad personal y cualquier otra documentación que sea requerida por la entidad. El pago de los premios se realizará mediante transferencia bancaria.

Detalles para participar en la Lotería Fiscal Regional

Las fechas de los sorteos quedaron establecidas de la siguiente manera:

18 de agosto: Región 1 (Panamá).

20 de agosto: Región 2 (Panamá Oeste, Colón y Darién).

25 de agosto: Región 3 (Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas).

27 de agosto: Región 4 (Herrera, Los Santos y Coclé).

Para participar, los ciudadanos deberán depositar en las urnas habilitadas las facturas fiscales emitidas entre el 14 de junio y el 14 de agosto de 2026.

El viernes 14 de agosto será la fecha límite para depositar las facturas participantes, así como para el retiro de las urnas a nivel nacional.

¿Qué debe tener el sobre para participar?

Para participar en la Lotería Fiscal Regional, el sobre debe incluir:

Al menos cinco facturas fiscales originales, emitidas entre el 14 de junio y el 14 de agosto de 2026.En las facturas debe aparecer el nombre y número de identificación del participante. Si no aparecen, esos datos pueden escribirse en el reverso.

En la parte de afuera del sobre solo debes colocar:

Nombre completo.Número de cédula o identificación.

Teléfono.

Correo electrónico.

Dirección.

El sobre debe ser blanco o manila, tamaño carta o más pequeño, y no debe llevar dibujos, stickers ni decoraciones.

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