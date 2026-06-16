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Lotería Fiscal: DGI confirma fechas del segundo sorteo regional de agosto

La DGI dio a conocer las fechas del segundo sorteo regional de la Lotería Fiscal,
La DGI dio a conocer las fechas del segundo sorteo regional de la Lotería Fiscal, MEF
Por
Emiliana Tuñón
  • 16/06/2026 10:57
La Lotería Fiscal celebrará su segundo sorteo regional en agosto, con jornadas programadas en las distintas provincias del país.

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La Dirección General de Ingresos (DGI) dio a conocer el calendario del segundo sorteo regional de la Lotería Fiscal, que se realizará durante el mes de agosto.

La entidad informó que solo participarán las facturas emitidas entre el 14 de junio y el 14 de agosto de 2025, fecha en la que también se efectuará el cierre de urnas a nivel nacional.

Las fechas de los sorteos por región son las siguientes:

• 18 de agosto: Región 1 (provincia de Panamá).• 20 de agosto: Región 2 (Panamá Oeste, Colón y Darién).• 25 de agosto: Región 3 (Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas).• 27 de agosto: Región 4 (Herrera, Los Santos y Coclé).

Cada sorteo regional de la lotería fiscal contará con una tómbola que repartirá 25 premios, sumando un total de B/. 110,000 por región.

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los premios estarán distribuidos en cinco ganadores de B/. 10,000, diez premios de B/. 5,000 y otros diez de B/. 1,000.

Así puede participar y optar por premios de la Lotería Fiscal

Para participar, los contribuyentes deben solicitar y conservar las facturas de sus compras. Posteriormente, deberán colocarlas en un sobre blanco o manila, tamaño carta o menor, e incluir en el exterior sus datos personales: nombre completo, número de cédula, dirección, teléfono y correo electrónico.

Una vez completado este proceso, el sobre debe ser depositado en las urnas habilitadas en centros comerciales y en las oficinas de la DGI a nivel nacional.

Las autoridades advirtieron que los sobres no deben contener decoraciones, dibujos, stickers ni ningún otro elemento distintivo, ya que esto po

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