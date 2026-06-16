Lotería Fiscal: DGI confirma fechas del segundo sorteo regional de agosto

Para participar, los contribuyentes deben solicitar y conservar las facturas de sus compras. Posteriormente, deberán colocarlas en un sobre blanco o manila, tamaño carta o menor, e incluir en el exterior sus datos personales: nombre completo, número de cédula, dirección, teléfono y correo electrónico.Una vez completado este proceso, el sobre debe ser depositado en las urnas habilitadas en centros comerciales y en las oficinas de la DGI a nivel nacional.Las autoridades advirtieron que los sobres no deben contener decoraciones, dibujos, stickers ni ningún otro elemento distintivo, ya que esto po