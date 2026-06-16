Lotería Fiscal: DGI confirma fechas del segundo sorteo regional de agosto

La Dirección General de Ingresos (DGI) dio a conocer el calendario del segundo sorteo regional de la Lotería Fiscal, que se realizará durante el mes de agosto.

La entidad informó que solo participarán las facturas emitidas entre el 14 de junio y el 14 de agosto de 2025, fecha en la que también se efectuará el cierre de urnas a nivel nacional.

Las fechas de los sorteos por región son las siguientes:

• 18 de agosto: Región 1 (provincia de Panamá).• 20 de agosto: Región 2 (Panamá Oeste, Colón y Darién).• 25 de agosto: Región 3 (Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas).• 27 de agosto: Región 4 (Herrera, Los Santos y Coclé).