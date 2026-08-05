Polémica reforma permite a diputados ‘gestionar obras’ en sus circuitos

Más de 120 propuestas llegaron al segundo debate de la reforma al Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. Las iniciativas plantearon cambios en transparencia, nepotismo, asistencia, salarios, funcionamiento de las comisiones, participación de suplentes y rendición de cuentas.

Al final, el resultado fue una reforma con cambios puntuales y sin una transformación de fondo del funcionamiento de la Asamblea.

Pero entre las modificaciones que sí quedaron incorporadas hay una que puede tener un impacto directo en la relación entre los diputados y las comunidades que representan: la incorporación de la gestión y fiscalización de programas y proyectos como parte de las funciones de los legisladores.

La propuesta fue presentada por el oficialista diputado Luis Eduardo Camacho y establece que los diputados y diputadas, en su responsabilidad constitucional de representar a sus electores, gestionarán y fiscalizarán programas y proyectos destinados a mejorar la calidad de vida de sus comunidades.

El texto enumera las áreas en las que se podrán gestionar estos proyectos: carreteras, puentes, cajones, infraestructura vial, alcantarillado, electrificación, educación, deporte, turismo, agua potable y caminos de producción.

Además, establece que estos proyectos estarán orientados a integrar a las comunidades más apartadas al desarrollo nacional y señala que serán ejecutados por las instituciones respectivas.

Es decir, el diputado aparece como gestor y fiscalizador, mientras que la ejecución de las obras queda en manos de las instituciones correspondientes.

El punto que introduce Camacho adquiere relevancia porque el texto no se limita a hablar de fiscalización. Utiliza expresamente el término “gestionarán”.

La disposición también señala que se garantizará una “inversión mínima en el presupuesto general del Estado”, aprobado por la Asamblea, para la ejecución de estos proyectos.

Durante el tercer debate del proyecto de ley, el diputado Ernesto Cedeño cuestionó la constitucionalidad de la disposición. Advirtió que, si el proyecto se convierte en ley en los términos aprobados, acudirá a la Corte Suprema de Justicia para solicitar que se declare inconstitucional.

Cedeño sostuvo que las reformas aprobadas presentan posibles vicios de inconstitucionalidad y citó dos fallos de la Corte Suprema de Justicia que, según explicó, establecen límites a la participación de los diputados en la gestión de obras.

La combinación de ambos elementos —gestión de proyectos e inversión presupuestaria— abre una discusión sobre el alcance que tendrá en la práctica el papel de los diputados dentro de sus circuitos electorales.

El texto aprobado establece que las instituciones respectivas ejecutarán los proyectos, pero no desarrolla en la disposición los mecanismos concretos que regularán la gestión de los diputados.

La inclusión de la gestión de proyectos contrasta con el alcance general de la reforma. El proyecto llegó al Pleno después de varios meses de discusión en la Comisión de Credenciales. Durante el primer debate, esa instancia trabajó sobre modificaciones a 37 artículos y produjo un Texto Único del Proyecto de Ley 594.

Para el segundo debate, las bancadas presentaron más de 120 propuestas entre modificaciones, adiciones y eliminaciones.

La discusión abarcó asuntos sensibles para el funcionamiento del Legislativo: asistencia y descuentos salariales, funcionamiento de las comisiones, obligatoriedad de las sesiones, uso del tiempo durante los debates, participación de los suplentes, transparencia y reglas para su juramentación.

Pese al volumen de propuestas, el texto aprobado no produjo una reforma estructural del Reglamento.

La mayoría de los cambios se concentra en procedimientos y reglas específicas.

Entre las propuestas discutidas estuvieron varias relacionadas con la transparencia.

Otro de los temas que generó debate fue la participación de los diputados suplentes.

La reforma incorpora un nuevo artículo 45-A que permite al suplente que sustituya válidamente al diputado principal participar en las Comisiones Permanentes con voz y voto durante el período de habilitación. La norma también establece reglas para su juramentación.

Los diputados iniciaron anoche el tercer debate del proyecto de ley y la sesión continúa hoy.