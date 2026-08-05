¿Qué suerte correrá el proyecto 491 que aumenta la pensión mínima?

Por haberme advertido su infatigable y tenaz dirigente, Héctor Ávila, que en la sesión del pleno de la Asamblea a la coordinadora FECHA se le concedería “cortesía de sala” para defender en su tercer debate el proyecto de ley 491, que aumentaría todas las pensiones inferiores a esa cifra, a la suma de $600, desde las 4 de la tarde, hora a la que están supuestas a iniciarse las sesiones, estuve pendiente del canal de la denominada Televisión Legislativa (TVL).

En vista de que, sin que mediara una explicación y menos una justificación, la espera de la apertura se seguía prolongando, durante las dos horas del retraso, hasta que comenzó hacia las 6:00 p.m., estuve alternando ver otros canales y volver a la TVL.

Confieso que en muy pocas veces he dedicado atención a la TVL y, por tanto, solo tenía un conocimiento muy esporádico y vago de sus contenidos; pero después de la experiencia, entiendo y justifico que, con toda seguridad, nadie la vea. Durante las dos horas previas a la apertura de la sesión plenaria, no menos de cinco veces repitieron las instalaciones de las comisiones, sazonadas con los discursos que en cada una de ellas pronunciaron la presidenta de la Asamblea y los respectivos presidentes y la cacofonía insoportable de eslóganes autoexaltándose como los más eficientes servidores de la patria y otro sinnúmero de yerbas aromáticas.

Como ya es práctica consagrada, cuando fue abierta la sesión plenaria se invirtió un considerable tiempo en los ensayos de oratoria de un buen número de diputados y diputadas denunciado irregularidades y fallas de otras entidades y de servicios públicos. Algunos consiguieron aplausos de la barra; pero habría que ver si esas peroratas tendrán, a futuro, algún efecto positivo.

Sobre la 7:00 p.m., finalmente, se le concedió la palabra al dirigente de la coordinadora FECHA que, para resumir lo esencial de su intervención, abogó por la aprobación del proyecto en tercer debate y, en nombre de sus representados, declaró su intención de enfrentar el eventual veto del Órgano Ejecutivo, con las correspondientes acciones judiciales ante la Corte Suprema.

La apertura del tercer debate nunca ocurrió, pues antes saltó la liebre. Antes se puso a discusión un proyecto de resolución, para, como alternativa temporal, crear “otra Comisión Técnica (esta vez no calificada como de “alto nivel”), que en un plazo de 20 días hábiles ó 30 calendarios, debe proponer medidas para “crear la viabilidad financiera, mediante la identificación de nuevas fuentes para allegar los fondos que lo financiarían”.

En mi columna del pasado sábado, a propósito de la creación de la nueva “Comisión de Alto Nivel”, integrada por varios ministros (los mismos que atenderían la crisis de los albergues y centros de menores) que ahora estudiará las miserias que arrastran miles de personas, a las que eufemísticamente, han calificado como “personas en situación de calle”, recordaba al exprimer ministro francés Georges Clemenceau, quien hizo un credo de su frase táctica para no resolver: “Si quieres enterrar un problema, crea una comisión.” Lo vuelvo a citar, porque viene muy a cuenta. Desde luego, con esos antecedentes, aunque quisiéramos equivocarnos, poca esperanza hay de se produzca un milagro.

Por la forma en que se desarrollaron las secuencias, fue evidente que, promovida desde los altos niveles oficiales, las bancadas que han demostrado serle afines y que hacen la mayoría que controla la Asamblea hicieron un acuerdo para, primero, posponer, con segundas intenciones y quien sabe ahora para cuando abordar el tercer debate del proyecto 491 y, segundo, como dice otro viejo refrán, “marear la perdiz”.

La constancia y tenacidad, tanto de la dirigencia de la Coordinadora FECHA como de los otros gremios de jubilados, será nuevamente puesta a prueba por la maniobra dilatoria que se ha montado. Pero no hay duda de que la decisión final de su reclamo, por ser infinitamente justo, no podrá posponerse; sea porque los diputados así lo entiendan o porque los tribunales, en la instancia nacional o la internacional así terminen por reconocerlo y decidirla a su favor.