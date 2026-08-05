Sumit Seth: ‘Siempre seré un buen amigo de Panamá’

El doctor Sumit Seth se despide de Panamá luego de cumplir su período como embajador de la India en Panamá. Tres años atrás, al iniciar su período en el cargo, contó a La Estrella de Panamá sus metas y planes. Ahora, hace un repaso de los objetivos alcanzados y comparte la visión de la India en el escenario mundial.

¿Cuál es el balance que hace de su tiempo como embajador aquí en Panamá?

Estoy muy contento con mis tres años, porque había un plan de trabajo. Después de tres años, muchos de estos planes ya son realidad. Yo empecé a trabajar con un plan para atraer a India y Panamá que abarca cinco t’s: tradiciones, comercio (trade en inglés), tecnología, turismo y talento. Físicamente no es posible, pero emocionalmente, culturalmente, hay posibilidad. Existe en Panamá una comunidad de India de 15.000 personas, son puentes vivos conectando India con Panamá. En temas culturales, participé en el Festival de mil Polleras en Las Tablas, y fui abanderado en la cabalgata de San Félix. En comercio, empecé a trabajar, a traer más empresas de India. En tres años trabajé en crear conocimientos entre el sector privado y público. India puede jugar un papel muy importante para bajar costos de medicamentos. Algunas empresas de farmacéuticos de India abrieron sus oficinas en Panamá. Porque Panamá es un hub, no solamente para medicamentos para Panamá, para medicamentos para América Latina. El gobierno de Panamá ha reformado sus propias leyes y reglas para agilizar los procesos. Hoy en día hay un fast track para registrar productos desde India. Esto está ayudando, y espero que en unos años su pueblo va a sentir como poco a poco los precios de medicamentos bajan y la calidad de medicamentos sube, porque India es la Farmacia del Mundo. Estamos produciendo medicamentos de calidad de primer mundo en precios de tercer mundo. Panamá es una puerta o plataforma de lanzamiento para nuestros productos en toda América Latina. Ustedes tienen zonas libres como Colón, Panamá Pacífico y otros lugares donde existen ventajas para empresarios de India.

El canciller Javier Martínez-Acha viajó recientemente a la India. Una de las aspiraciones de Panamá es India se adhiera al Tratado de Neutralidad. ¿Cómo avanzan esas conversaciones?

Muy positivas. El señor canciller Martínez-Acha habló con mi canciller explicando porque Panamá está ahora llegando todos los países para firmar este acuerdo. Principalmente sobre el Tratado de Neutralidad. India siempre ha apoyado este concepto, solamente ahora quedan los trámites porque hay departamento legal, hay departamento de puertos, varias entidades que tienen que ser consultadas. Pero estoy positivo de que pronto se recibirán noticias. ¿Qué acercamientos se han dado sobre temas tecnológicos? El señor canciller Martínez-Acha se reunió con el canciller Subrahmanyam Jaishankar y después con nuestro ministro de Comercio e Industria, Piyush Goyal, y el ministro de Puertos, Navegación y Vías Fluviales, Sarbananda Sonowal. En esta discusión, hemos dibujado una hoja de ruta, un camino en futuro para ver cómo podemos hacer intercambios de conocimientos. Muchas empresas de India pueden aprender buenas prácticas de Panamá y también podemos compartir nuestras experiencias. En India tenemos sistemas para 1.400 millones de personas. Muchos de estos sistemas Panamá puede replicar o adaptar. Por ejemplo, tenemos un sistema de pago digital y tenemos un sistema en India que cada persona puede tener una cuenta en banco sin tener dinero. Se llama Zero Balance Account. El gobierno de la India asume el costo de abrir la cuenta. Esta cuenta está conectada con su cédula, y su cédula está conectada con su celular. Este triángulo ayuda a crear una inclusión financiera. El gobierno puede llegar directamente a su cuenta de banco. Durante la pandemia, fue posible enviar apoyo económico directamente a las cuentas de las personas, creando más transparencia y menos corrupción. Panamá puede poner en práctica su propio sistema de pagos digitales. Nuestro sistema es de código abierto, por lo que se puede modificar, y tenemos muchos expertos en este campo.

¿Qué acuerdos de cooperación se han logrado aquí en Panamá?

El año pasado yo firmé un acuerdo con el señor canciller, ante el gobierno de la India y el gobierno de Panamá para implementar 25 proyectos en sectores de salud, educación, en infraestructura, tecnología, para ayudar comunidades no solamente dentro de ciudades de la capital, sino también en el interior. El valor total de estos proyectos es 125 millones de dólares. Son proyectos que se cumplen dentro de 12 meses, algunos con presupuestos de 50 mil dólares.

¿Ha habido más presencia de Panamá en la India?

Claro, tenemos varias ferias en India donde el Gobierno de la India está dando invitaciones, y está cubriendo la mayor parte del costo de viaje y alojamientos, brindando la oportunidad de reunirse con exportadores de India. En unos meses vamos a tener una feria muy grande de farmacéuticos. Tenemos una página web de Instagram que se llama India in Panamá, donde estamos subiendo información sobre esta feria. Pueden aplicar, llenar formularios. Si su perfil es seleccionado, el gobierno de la India va a pagar su parte del costo de viaje y alojamiento en esta feria. También estamos tratando de abrir el mercado de India, porque tenemos un mercado muy grande y si una empresa de Panamá quiere tener presencia globalmente, debería tener presencia en India. Cada segundo año el Gobierno de la India hace un evento, se llama India-Latin America and Caribbean Business Conclave. En mis reportes a la India yo dije: por favor hagan el próximo en Panamá, porque está bien conectado con todos los otros países de América Latina.

¿Cómo ha sido el intercambio académico? ¿Cuántas becas se han otorgado en los últimos años?

Hace tres años, estaba un poco decepcionado porque Panamá no estaba utilizando las becas disponibles. Panamá tenía 25 becas y promedio ellos estaban consumiendo dos, tres, cuatro máximo. Esa cifra aumentó con el apoyo de los medios de comunicación, redes sociales y amigos de India en Panamá También me acerqué a universidades, gremios, ministros, dando las carpetas y todo para que aplicaran. La buena noticia es que en el último año Panamá utilizó 26 becas. Y ahora el Gobierno de la India ha subido el número de becas disponibles a 30. Espero que después que salga esta entrevista, más personas vayan a aplicar. Toda la información está disponible en nuestra página web de abajada en redes sociales. Hay dos mil cursos. No hay que perder esta oportunidad.

En un contexto geopolítico convulso, con guerras y conflictos fronterizos alrededor del mundo, ¿qué mensaje quiere proyectar India como una de las grandes potencias mundiales?

El mensaje es que India está del lado de la paz. El padre de nuestra nación, Mahatma Gandhi, dio un mensaje de paz y no violencia. Nuestro primer ministro, Narendra Modi, durante sus conversaciones dijo varias veces en frente de cámara a todos los líderes que esta no es una era de guerra. La única solución de conflictos y diferencias es a través de diplomacia y diálogo. India tiene una ventaja. Podemos hablar con el presidente de Ucrania, con el presidente de Rusia, con autoridades de Irán, con el presidente de Estados Unidos. Con cada uno tenemos una conexión y amistad. Y muchas veces ayuda mucho para transmitir mensajes y traerlos a la mesa para hacer negociación.La guerra no puede ser ilimitada. Cada guerra tiene una fecha de vencimiento. Lo más temprano mejor. Este es el mensaje de India. El nombre original de India es Bharat. Significa tierra de luz. Luz de paz, de armonía, de democracia, de yoga, de meditaciones, de religiones. India es un país moderno con raíces profundas en su propia cultura y tradición antigua.

¿Cuál es su siguiente destino?

Voy a estar en Estados Unidos, en la ciudad de Atlanta, donde voy a estar encargado como cónsul general de India con rango de embajador en para varios estados del sur, ayudando en servicios consulares y también trabajando sobre cultura, comercio y negocios para mi gobierno y traer a India aún más cerca de Estados Unidos.

¿Algún mensaje de despedida para Panamá?

Mi nombre es Sumit. “Su” es bueno y “mit” es amigo. Yo siempre voy a ser un buen amigo de Panamá y los panameños. Voy a estar en contacto directa o indirectamente. También tengo una página de Instagram que es pública. Cualquier persona puede seguirme, estar en contacto conmigo. Voy a estar pendiente del viaje de Panamá hacia arriba. India puede contribuir en ese camino.

¡Buen viaje, embajador!

Namasté.