Procurador: ‘Avanzan más de 6,500 causas por corrupción’

Más de 6,500 causas permanecen activas en las fiscalías anticorrupción. En un año y siete meses de gestión, el Ministerio Público (MP) reporta 1,670 imputaciones, 245 operaciones, 242 condenas y $9 millones recuperados, según el balance presentado por el procurador general de la Nación, Luis Gómez Rudy. Las cifras exponen la magnitud de la carga que enfrentan las fiscalías encargadas de perseguir los delitos contra la administración pública. La Estrella de Panamá logró conversar con el jefe del MP, Gómez Rudy, quien sostiene que la persecución de la corrupción enfrenta obstáculos legales y procesales. Entre ellos menciona las penas que considera bajas para algunos delitos, los plazos de prescripción, la demora en la entrega de información por parte de instituciones y empresas y las dificultades para incorporar determinadas pruebas durante los juicios. Pero mientras reclama más herramientas para investigar y castigar estos delitos, el Ministerio Público mantiene abiertos expedientes que concentran la atención pública.

Pandora: 22 imputados y 16 detenidos

Uno de los principales casos mencionados por el procurador es la Operación Pandora, que surgió de investigaciones iniciadas en las fiscalías anticorrupción mediante las operaciones E-TAX 2.0 y Publicanos. Esas investigaciones dejaron seis imputados. De sus líneas investigativas surgieron elementos que, según explicó Gómez Rudy, apuntaban a la posible existencia de un grupo organizado de naturaleza criminal dedicado a cometer actos de corrupción. Por esa razón, el expediente pasó a la Fiscalía Primera de Crimen Organizado. Pandora cuenta actualmente con 22 imputados. De ellos, 16 permanecen en detención provisional y seis tienen medidas distintas. Las defensas realizan actos para revisar las detenciones. Durante audiencias recientes, ocho defensores desistieron y otros ocho terminaron sus alegaciones. La fiscal, a su vez, apeló para que algunos individuos pasen a detención provisional. El expediente investiga los delitos de falsificación de documentos, blanqueo de capitales y delincuencia organizada. Se trata de una causa compleja con ocho meses de investigación, prorrogables según las necesidades del caso. Sobre Pandora, Gómez Rudy lanzó uno de sus mensajes más contundentes, durante una entrevista a Radio Red: en el Ministerio Público “no hay intocables”. La institución, explicó, investiga hechos que puedan constituir delitos y busca vincular a quienes los cometan para presentarlos ante los tribunales.

Descentralización paralela

La llamada “descentralización paralela” constituye otro de los frentes de investigación. El MP recibió 320 denuncias relacionadas con este caso, según las cifras mencionadas por el procurador. Los expedientes incluyen informes de la Contraloría con y sin lesión patrimonial. De esas denuncias, 42 ya fueron judicializadas. Otras requieren ampliación de informes porque los elementos de convicción apuntan en distintas direcciones y los fiscales necesitan aclaraciones antes de avanzar hacia la imputación. Gómez Rudy destacó, en esa conversación a Noticias 180 minutos, la “alta operatividad y dinamismo” del Ministerio Público en la persecución de estos delitos. Otro expediente mencionado por el procurador corresponde al exvicepresidente José Gabriel Carrizo, investigado por el presunto delito de enriquecimiento injustificado a partir de un informe de la Contraloría General de la República. La investigación formal concluyó. La fiscal solicitó una prórroga y que el expediente fuera declarado causa compleja para realizar nuevas diligencias, pero la jueza de garantías rechazó la petición. El siguiente paso consiste en que la fiscal prepare el escrito de acusación y lo remita a los tribunales para iniciar la fase intermedia. Gómez Rudy defendió la actuación de la fiscal y sostuvo que, cuando decidió formular la imputación, contaba con elementos suficientes para avanzar a esa etapa. Al mismo tiempo, afirmó que corresponde respetar la decisión de la jueza y dar por concluida la investigación formal. Aunque el procurador reclama mayores plazos de prescripción, no respalda que todos los delitos de corrupción sean imprescriptibles. Gómez Rudy considera que el tema exige un análisis técnico-jurídico profundo. La certeza del castigo, sostiene, debe convivir con la seguridad jurídica. Por eso no comparte la idea de que todos los delitos sean considerados imprescriptibles. En Panamá, recordó, la imprescriptibilidad existe para los delitos contra la humanidad.