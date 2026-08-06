Sector privado de Colón clama por reformas a la Ley de Puerto Libre

Para ella, la aprobación de la ley debe ir acompañada de inversiones públicas que devuelvan seguridad y respaldo a las pequeñas y medianas empresas.

Además, Jované recordó que Colón enfrenta graves problemas de infraestructura, como la falta de agua potable y deficiencias en el alcantarillado, lo que limita la confianza empresarial. “Tenemos una ciudad que clama porque se arregle la infraestructura”, señaló

“Esto es una ley de reactivación económica para la provincia de Colón, que va a permear a toda la provincia y es tan necesaria”, subrayó.

La presidenta explicó que la ley, actualmente detenida en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), no debe verse como un simple incentivo fiscal, sino como un mecanismo de reactivación económica integral para el casco de Colón y sus 16 calles.

“La situación actual de empleo es seria y cada empresa que cierra es muy lamentable”, advirtió la presidenta de la Cámara de Comercio, Agricultura e Industrias de Colón, Lissy Jované.

Empresarios de Colón reiteraron la necesidad de que el Gobierno Nacional apruebe cuanto antes las reformas a la Ley de Puerto Libre, al considerar que esta normativa representa una herramienta clave para enfrentar la crisis de empleomanía que atraviesa la provincia.

Escenario actual

Los panameños y extranjeros residentes pagan 0 % de impuesto de transferencia de bienes muebles y servicios y 0 % en impuesto selectivo al consumo, en compras semestrales de hasta $1,000 mensuales y $2,000 por año, con garantía de la mercancía, mientras que turistas y pasajeros en tránsito no pagan impuestos ni tienen límite de suma.

Hasta el momento, los nacionales, extranjeros residentes y turistas pueden adquirir exentos de impuestos productos de tecnología, ropa, artículos de bebé, bolsas y maletines, artículos de belleza, juguetes, suplementos de oficina, artículos deportivos, artículos domésticos, confitería, artículos musicales, artículos navideños, calzados, joyería, perfumería y cosméticos.

Incentivos

La reforma contempla beneficios inmobiliarios para quienes inviertan en proyectos como cafeterías o locales frente al mar, y exoneraciones fiscales para comercios inscritos en el sistema Colón Puerto Libre.

“Todos los comercios tendrán exoneraciones de tres impuestos. Si compras unas zapatillas será igual que si las compras en la Zona Libre de Colón, pero legalmente”, explicó.

La presidenta adelantó que ya existe un listado de grandes almacenes dispuestos a instalarse en la ciudad apenas se apruebe la ley, lo que permitiría disminuir el desempleo y formalizar la venta al detal, una práctica que hoy ocurre de manera irregular dentro de la Zona Libre.

El secretario ejecutivo de Colón Puerto Libre, Carlos Manuel Gómez, en este contexto, reveló que ya existen dos empresas anclas interesadas en instalar tiendas por departamento en Colón si se aprueban las reformas, además de otras dos compañías que evalúan su viabilidad.

“Cada una de estas empresas genera entre 100 y 120 nuevos puestos de trabajo. Aspiramos a que lleguen empresas cada vez más grandes, que generen inversiones y contrataciones”, mencionó.

Gómez detalló que en 2025 el sistema registró 54 empresas activas, que generaron 345 empleos y realizaron más de 208,000 transacciones comerciales por un valor de $25 millones. Sin embargo, advirtió que las restricciones actuales —como la venta de calzado solo para caballeros y ropa únicamente masculina— limitan la atracción de nuevas inversiones.

“La visión es permitir que los consumidores panameños, de Colón, la capital o cualquier otra provincia, puedan hacer compras en la ciudad con ahorros significativos, que oscilan entre el 15 % y el 30 % en comparación con los precios fuera de Colón Puerto Libre. Para los extranjeros no existen límites de compra, lo que representa un atractivo adicional para el turismo de compras”, sentenció el secretario ejecutivo de Colón Puerto Libre.

Añadió que “una vez que el marco comercial se fortalezca y ofrezca mayores incentivos, se espera atraer una significativa inversión extranjera, lo que consolidaría el posicionamiento de Colón como un punto de referencia comercial a nivel regional e internacional”.

Tanto la presidenta de la Cámara de Comercio, Agricultura e Industrias de Colón como el secretario ejecutivo de Colón Puerto Libre coinciden en que la aprobación de la reforma a ley es vital para reducir la tasa de desempleo en la provincia, que supera el 10.4%.

“Va a disminuir el desempleo. Eso es lo que necesita Colón urgentemente”, insistió la presidenta del gremio.

El secretario ejecutivo de Colón Puerto Libre agregó que el proyecto ya fue aprobado por la junta asesora en noviembre de 2025 y se encuentra en revisión final con el MEF. Aunque existen observaciones sobre la ampliación de la lista de productos y los créditos fiscales, confía en que el gabinete y posteriormente la Asamblea Nacional aprueben la iniciativa.

“Nuestra expectativa es que, acordados estos puntos, tengamos consideraciones favorables para que pase a Consejo del Gabinete. Y si se aprueba en el Gabinete automáticamente deberá pasar a la Asamblea”, explicó.