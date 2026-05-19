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Información útil

Lotería fiscal regional realizará hoy su primer sorteo en Panamá

El MEF realizará el primer sorteo de la lotería fiscal regional este martes
El MEF realizará el primer sorteo de la lotería fiscal regional este martes Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 19/05/2026 09:58
La región de Panamá será la primera en participar en la nueva modalidad regional de la lotería fiscal organizada por el MEF.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que este martes 19 de mayo se realizará el primer sorteo de la lotería fiscal en modalidad regional, correspondiente a la región de Panamá.

El evento comenzará a la 1:00 p.m. en Los Andes Mall.

Quienes no puedan asistir presencialmente podrán seguir la transmisión en vivo a través de la cuenta de Instagram @mefpma y el canal de YouTube MEF Panamá.

Los próximos sorteos regionales de la lotería fiscal serán:

Jueves 21 de mayo: regiones de Panamá Oeste, Colón y Darién, en Westland Mall.Martes 26 de mayo: regiones de Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas, en Federal Mall.Jueves 28 de mayo: regiones de Herrera, Los Santos y Coclé, en Paseo Central.

Lotería fiscal regional repartirá B/. 110 mil en premios por región

Cada sorteo regional de la lotería fiscal contará con una tómbola que repartirá 25 premios, sumando un total de B/. 110,000 por región.

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los premios estarán distribuidos en cinco ganadores de B/. 10,000, diez premios de B/. 5,000 y otros diez de B/. 1,000.

La entidad explicó que podrán participar todas las facturas emitidas entre el 15 de marzo y el 15 de mayo de 2026. Para ingresar al sorteo, los interesados deberán reunir cinco facturas fiscales y colocarlas dentro de un sobre tamaño carta o más pequeño.

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