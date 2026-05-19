Lotería fiscal regional realizará hoy su primer sorteo en Panamá

El <b><a href="/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas">Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)</a></b> informó que este martes 19 de mayo se realizará el primer sorteo de la lotería fiscal en modalidad regional, correspondiente a la región de Panamá.El evento comenzará a la 1:00 p.m. en Los Andes Mall.Quienes no puedan asistir presencialmente podrán seguir la transmisión en vivo a través de la cuenta de Instagram <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.instagram.com/mefpma/?utm_source=chatgpt.com" target="_blank">@mefpma</a> y el canal de YouTube MEF Panamá.<b>Los próximos sorteos regionales de la lotería fiscal serán:</b>Jueves 21 de mayo: regiones de Panamá Oeste, Colón y Darién, en Westland Mall.Martes 26 de mayo: regiones de Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas, en Federal Mall.Jueves 28 de mayo: regiones de Herrera, Los Santos y Coclé, en Paseo Central.