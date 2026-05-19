Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo de este 20 de mayo de 2026, según la IA

Este 20 de mayo de 2026 se celebrará el sorteo miercolito en donde los panameños tienen la oportunidad de ganar mucho chen chen.

Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia de este 17 de mayo:

- 7

- 6

- 2

Estas son las combinaciones ganadoras para este sorteo miercolito:

76, 67, 72, 27, 62 y 26.

Aquí te compartimos los números ganadores del sorteo dominical del 17 de mayo:

Primer Premio: 1746

Letras: BCDB

Serie: 7

Folio: 1

Segundo Premio: 5587

Tercer Premio: 2682