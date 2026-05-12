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Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo de este 13 de mayo de 2026, según la IA

Estas son las combinaciones ganadoras para este sorteo miercolito.
Estas son las combinaciones ganadoras para este sorteo miercolito. Generada con IA
Por
Laura Chang
  • 12/05/2026 09:34
Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de este miércoles 13 de mayo de 2026.

Este 13 de mayo de 2026 se celebrara el sorteo miercolito en donde los panameños tienen la oportunidad de ganar mucho chen chen.

Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia de este 10 de mayo:

- 9

- 0

- 5

Estas son las combinaciones ganadoras para este sorteo miercolito:

90, 95, 09, 05, 59 y 50.

Aquí te compartimos los números ganadores del sorteo dominical del 10 de mayo:

Primer Premio: 0299

Letras: CBAD

Serie: 22

Folio: 1

Segundo Premio: 7030

Tercer Premio: 3975

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