China escala su pulso con Panamá y la Corte defiende su independencia

La tensión entre Panamá y China por los puertos de Balboa y Cristóbal continúa escalando y ya trasciende el ámbito judicial. Lo que comenzó como una controversia sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional el contrato entre el Estado panameño y Panama Ports Company (PPC) se ha convertido en un nuevo foco de fricción diplomática entre ambos países.En apenas unos días, tres acontecimientos marcaron esa escalada: Panamá reveló que la Embajada china solicitó intervenir en el proceso constitucional relacionado con PPC; posteriormente, Pekín respondió con dureza durante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA); y este martes la CSJ emitió un inusual pronunciamiento para reivindicar su independencia frente a las críticas formuladas por el gobierno chino.El episodio refleja cómo una controversia originalmente jurídica terminó trasladándose al terreno de las relaciones internacionales.La semana pasada, el presidente José Raúl Mulino reveló que la representación diplomática china solicitó participar como tercero interesado dentro del proceso que evaluaba la constitucionalidad del contrato de PPC.Según explicó el mandatario, la petición fue rechazada por la Corte al considerar que el Estado chino no era parte del litigio.La revelación abrió un nuevo capítulo en la relación bilateral al evidenciar que Pekín buscó tener participación formal en un proceso judicial interno relacionado con la empresa que opera los puertos ubicados en ambas entradas del Canal de Panamá.China rechazó posteriormente esa interpretación y sostuvo que su actuación buscaba únicamente proteger los derechos e intereses legítimos de sus empresas.