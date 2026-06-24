Cierre de la OEA: Petróleo en las Malvinas, seguridad regional y ‘tinieblas’ en Colombia

El último día de sesiones plenarias de la Organización de Estados Americanos (OEA) deja en papel decenas de resoluciones y declaraciones, mientras persiste la interrogante de cuántas de ellas se traducirán en cambios reales para naciones como Haití, Bolivia, Cuba y Nicaragua.Los Estados Unidos han dejado clara su lista de prioridades a lo largo de la Asamblea General: seguridad regional y el combate a la delincuencia transnacional. El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, lo dejó claro en su discurso ante la Asamblea, empezando con las acciones que se han tomado en Haití.'La OEA dio su aprobación unánime al apoyo para la transición hacia la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), una decisión que ayudó a allanar el camino para la posterior resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, que autoriza operaciones proactivas contra las pandillas para neutralizar, aislar y disuadir a los grupos armados que han aterrorizado al pueblo haitiano', resaltó Landau. 'Pero quiero ser claro: el trabajo está lejos de completarse. La renovación del mandato de la GSF por parte del Consejo de Seguridad de la ONU no debe darse por sentada. Es imperativo que todos nosotros intensifiquemos nuestra participación con los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU y contribuyamos al éxito de la GSF, a través de financiación, equipos y personal. No se puede permitir que Haití vuelva al caos porque declaramos victoria demasiado pronto', concluyó.El diplomático comparó la situación en Cuba con la crisis que se vive en Nicaragua. 'El régimen autoritario y comunista de La Habana, que ha estado en el poder sin elecciones durante 67 años, está colapsando, y debe promulgar reformas económicas y políticas inmediatas. No tiene otra opción', sentenció. 'De manera similar, debemos exigir las mismas libertades fundamentales para el pueblo nicaragüense. No debe haber ninguna tolerancia para regímenes totalitarios en nuestro hemisferio'.