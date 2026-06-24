Cierre de la OEA: Petróleo en las Malvinas, seguridad regional y ‘tinieblas’ en Colombia

El diplomático comparó la situación en Cuba con la crisis que se vive en Nicaragua. “El régimen autoritario y comunista de La Habana, que ha estado en el poder sin elecciones durante 67 años, está colapsando, y debe promulgar reformas económicas y políticas inmediatas. No tiene otra opción”, sentenció. “De manera similar, debemos exigir las mismas libertades fundamentales para el pueblo nicaragüense. No debe haber ninguna tolerancia para regímenes totalitarios en nuestro hemisferio”.

“La OEA dio su aprobación unánime al apoyo para la transición hacia la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), una decisión que ayudó a allanar el camino para la posterior resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, que autoriza operaciones proactivas contra las pandillas para neutralizar, aislar y disuadir a los grupos armados que han aterrorizado al pueblo haitiano”, resaltó Landau. “Pero quiero ser claro: el trabajo está lejos de completarse. La renovación del mandato de la GSF por parte del Consejo de Seguridad de la ONU no debe darse por sentada. Es imperativo que todos nosotros intensifiquemos nuestra participación con los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU y contribuyamos al éxito de la GSF, a través de financiación, equipos y personal. No se puede permitir que Haití vuelva al caos porque declaramos victoria demasiado pronto”, concluyó.

Los Estados Unidos han dejado clara su lista de prioridades a lo largo de la Asamblea General: seguridad regional y el combate a la delincuencia transnacional. El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, lo dejó claro en su discurso ante la Asamblea, empezando con las acciones que se han tomado en Haití.

El último día de sesiones plenarias de la Organización de Estados Americanos (OEA) deja en papel decenas de resoluciones y declaraciones, mientras persiste la interrogante de cuántas de ellas se traducirán en cambios reales para naciones como Haití, Bolivia, Cuba y Nicaragua.

Islas Malvinas

La disputa entre Argentina y Reino Unido sobre el control de las Islas Malvinas (llamadas Falklands Islands por los británicos) fue uno de los principales puntos de discusión durante la sesión plenaria del miércoles.

La Asamblea General aprobó por aclamación una resolución que “reafirma la necesidad de que los Gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden, cuanto antes, las negociaciones sobre la disputa de soberanía, con el objeto de encontrar una solución pacífica a esta prolongada controversia” y decide continuar examinando el tema en próximas sesiones.

Luego de su aprobación, se procedio con otros puntos, pero a las 8 de la noche, tras una larga interrupción de la sesión, Reino Unido tomó la palabra.

“Los isleños tienen el derecho a determiner su propio futuro politico y han expresado esa elección clara y democráticamente”, declaró el representante de Reino Unido, Ray Collins, lord de Highbury, refiriéndose al referéndum de 2013 en el que una abrumadora mayoría de los habitantes votaron a favor de permanecer como parte de Reino Unido.

Por su parte, el representante argentino, Juan Manuel Navarro, afirmó que el derecho a la libre determinación no aplica en el caso de las Malvinas ya que la población que se encuentra allí fue “trasplantada por un poder colonial” y recordó que ninguna declaración de Naciones Unidas apoya el argumento esbozado por los británicos.

“La solución de la disputa no depende del resultado de una votación en la que ciudadanos británicos manifiestan que quieren seguir siendo británicos. Permitir que los ciudadanos británicos de las islas se constituyan en el árbitro de la disputa, en la que su propio país es parte, no hace más que distorsionar el principio de la libre determinación de los pueblos que, recordamos, ha de ser aplicado en los pueblos sujetos a subyugación, dominación y explotación extranjera y no a cualquier población de un territorio colonial,” arguyó Navarro.

Detrás de la disputa se encuentra interés por el yacimiento Sea Lion a 200 metros de la isla dónde se ha encontrado una gran cantidad de petróleo. Empresas británicas e israelíes proyectan extraer 55 mil barriles diarios a partir de 2028.

“La decisión de seguir el desarrollo de hidrocarburos fue una decisión democrática de la población de las Falkland Islands. Y es para ellos y por ellos que el gobierno busca la producción junto con las compañías comerciales involucradas”, declaró lord Collins.

Tinieblas en Colombia

Uno de los términos recurrentes utilizado por múltiples delegados fue la “descolonización”. Para la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, los poderes coloniales “nos quieren devolver a las tinieblas”.

Las declaraciones se hacen eco de denuncias del presidente colombiano Gustavo Petro sobre presunta intervención extranjera en las elecciones colombianos, dónde el conteo señala como ganador al derechista Abelardo De la Espriella.

“Para nadie es un secreto como hoy estas fuerzas han comenzado con los ataques indiscriminados dirigidos al multilateralismo, pero también a la libre acción política de los pueblos”, declaró Villavicencio. “Estamos en un mundo en el que han reaparecido estas tinieblas. Hablo específicamente de cómo la injerencia de los poderes extranjeros aparece en la opinión pública cuando mandatarios de otros países señalan y declaran haber intervenido en la elección del presidente que ganó el preconteo de las elecciones en Colombia”, detalló.

Final demorado

El cierre de la sesión se extendió hasta altas horas de la noche. Luego de las declaraciones de los representantes de Argentino y Reino Unido sobre las Malvinas se suspendió la discusión mientras los delegados debatían en privado.

Al cierre de esta edición, la sesión se mantenía en pausa, por lo que no se conocía el informe final, ni la lista completa de resoluciones por parte del organismo.