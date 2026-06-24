Reclamo frena licitación de $80 millones para limpiar hospitales

La acción de reclamo también identifica contradicciones en la documentación oficial del proceso.Mientras algunos documentos señalan una ejecución de 60 meses y una vigencia contractual de 120 meses, otros establecen una duración total de 62 meses, incluyendo dos meses destinados a la liquidación contractual.La empresa advierte que estas diferencias generan incertidumbre sobre las condiciones reales de ejecución del contrato.<b>Cuestionan plataforma tecnológica sin aval de la AIG</b>Otro de los aspectos que podrían adquirir relevancia durante el análisis de la DGCP es la exigencia de implementar una plataforma tecnológica para administrar recursos humanos, inventarios e informes operativos.La empresa sostiene que, debido a los montos involucrados y al componente tecnológico exigido, debía constar en el expediente el concepto favorable de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG).Según el reclamo, no existe evidencia de que dicho aval haya sido incorporado al procedimiento.