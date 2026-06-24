‘Supergirl’ deja su propia huella en la galaxia de DC Comics

Una de las frases más repetidas en cada tráiler previo a la cinta resonó en mis oídos al ver la cinta: 'Superman ve lo bueno en las personas, y yo veo la verdad'. Es Kara hablando sobre cómo, en su perspectiva, Superman se encarga de ver más allá de la villanía y dar segundas oportunidades a los humanos y demás especies, sin embargo, por su pasado Kara ve la crudeza del corazón y lo confuso, e incluso engañoso, de las intenciones de las personas que la rodean en cualquier momento. No es un mecanismo de defensa más que un estilo de vida adoptado por quien ha perdido todo y no piensa volver a pasar por lo mismo. Pese a tener distintas crianzas, Kara y Clark se mantienen en la mentalidad de ser buenos en todo momento, quizás para Kara no significa ser amable o sonriente todo el tiempo, pero su determinación a dar una mano a quien necesite ayude frente a la injusticia de la galaxia la lleva a dejar sus problemas a un lado hasta terminar el trabajo. Con la llegada de Ruthye esta verdad se asienta aún más en la personalidad de Kara, a quien vemos navegar el carrusel de emociones y pensamientos que una joven de 23 años con poderes tendría ante la tarea –involuntaria– de cuidar a una adolescente a través del espacio y sus peligros. Aún así, Ruthye nos da un vistazo a cómo se crean individuos con integridad y cómo se protegen corazones de caer en caminos incorrectos desde temprana edad. Su inclusión en la trama no es para opacar a Kara, sino para volverla más fuerte y vulnerable a la vez ante la audiencia. Ser la chica rebelde está bien, pero ser la chica que conoce sus fortalezas y debilidades y aún así lucha por lo correcto es un modelo a seguir. Kara es dirigida por Gillespie de forma respetuosa al personaje y también con una audacia que no se había visto en la gran pantalla hasta el momento, dándole su espacio para mostrarnos quien es en sus propios términos. Asimismo, Alcock le inyecta de su personalidad vibrante y escandalosa para traer una Kara que sabe quién es y no da una batalla por perdida tan fácilmente. La integración del antihéroe y mercenario, Lobo (interpretado por Jason Momoa), es un músculo que la cinta pudo haber desarrollado más para crear una sinergia entre ‘Supergirl’ y él más cercana a los cómics y también como dos pilares que convergen en distintos puntos de la historia. Momoa, en uno de sus papeles más carismáticos, se presenta como un alivio en la trama, apoyando en momentos donde se requiere un nivel de acción específico y haciendo honor a la naturaleza violenta y caótica de su personaje –así como algunos momentos graciosos aquí y allá–, pero nunca rompiendo el molde de lo superficial para conocer más de este enigmático personaje con 'complejo de dios'. Pese a las críticas mixtas que la industria ha publicado sobre la cinta, el debut de ‘Supergirl’ en su propia narrativa dentro de la pantalla grande sigue siendo una victoria en traer personajes nuevos y frescos que solo han sido tratados como secundarios en televisión, a una plataforma mayor donde los<i> reboots</i> y <i>spin-offs</i> dan paso a guiones originales nuevamente. Alcock como Kara trae corazón, humor y un derroche de talento actoral en un amplio rango de emociones, así como creerse –y hacernos creer– que allá en el espacio hay una superheroína capaz de salvarnos a todos. ‘Supergirl’ llega a cines panameños este jueves y se mantiene con predicciones de unos $55 millones en taquilla doméstica, y quizás un poco más en internacional, aún así según un informe de Forbes, será por debajo de los $125 millones marcados por ‘Superman’ en 2025.