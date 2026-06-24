‘Supergirl’ deja su propia huella en la galaxia de DC Comics

En el nuevo universo cinematográfico de DC Comics la llegada de ‘Supergirl’ dio de qué hablar por meses antes de su llegada oficial esta semana a cines internacionales. La nueva cinta dirigida por Craig Gillespie y protagonizada por Milly Alcock (quien debuta en DC como Kara Zor-El) trae consigo una trama basada en el crecimiento, la pérdida y la esperanza en medio de las decepciones de una vida colmada por el luto y las batallas interminables.

Alcock encarna a una Kara Zor-El proveniente del planeta Kriptón, quien lucha internamente con la pérdida de su familia y su planeta tras un brote incontrolable que los enferma y mata hasta terminar con toda la raza. Una vez es enviada a la Tierra para residir junto a su primo, Kal-El, Kara no puede sacudirse el luto y comienza una vida joven de rebeldía y búsqueda de propósito en cada planeta de sol rojo que pueda encontrar. “El sol rojo nos permite sentir algo”, comentó la kriptoniana en la cinta.

Son bien conocidas por los amantes de los cómics, las limitaciones de tanto Kal-El, mejor conocido como Clark Kent o Superman (devuelta a la pantalla grande interpretado por David Corenswet) como de Kara, sin embargo, frente al lente de Gillespie la superheroína es lanzada a una serie de eventos desafortunados cada cinco minutos en la cinta, tras encontrarse con una pequeña huérfana que desea vengar la muerte de su familia a manos de los sádicos Brigands.

Si fuéramos a lanzar a los ‘Guardianes de la Galaxia’, ‘True Grit’ y ‘Mad Max’ en una licuadora de temas y estética, el resultado sería ‘Supergirl’ en un buen sentido. La cinta cuenta con el humor negro y a veces sarcástico de Gunn que ha probado en Marvel anteriormente, pero con un tono lo suficientemente maduro como para no pensar que es una película juvenil. Las peleas coreografiadas son generalmente buenas y mantienen el ritmo de la cinta balanceado entre tiempo muerto y acción, así como el uso de efectos especiales hacen de las interpretaciones momentos memorables, especialmente las protagonizadas por ‘Supergirl’.

Kara se defiende a sí misma y entre puñetazos y patadas, con el poder de más de cien hombres, logra mantenerse a sí misma y a su perro, Krypto, a salvo de la mayoría de situaciones, sin olvidar su lado de humanidad en el que siente temor, preocupación, enojo y cariño como cualquier otra persona.

Una vez que entramos de lleno a la trama conocemos a la pequeña Ruthye (Eve Ridley, en su debut para DC Studios), quien será uno de los pilares dramáticos de la cinta y sobre la que girará la mitad de las acciones de Kara tras ser unidas en una búsqueda de un antídoto por la galaxia y un plan de venganza contra Krem, líder de los Brigands y el villano que se introduce en esta entrega (interpretado por Matthias Schoenaerts).

Si bien Kara es la descripción de una mujer joven que enfrenta los demonios del ayer en su día a día, Ruthye es la imagen del presente que no se en sí mismo un futuro, sino una visión borrosa cargada de dolor e impotencia. Durante el viaje de ambas vemos la transformación de Kara en cuanto a su propia necesidad de dejar ir lo que no puede cambiar, y para Ruthye aprender a tomar su propio destino en sus manos en vez de vivir persiguiendo lo que no será.