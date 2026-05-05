Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo de este 6 de mayo de 2026, según la IA

Este 6 de mayo de 2026 se celebrara el sorteo miercolito en donde los panameños tienen la oportunidad de ganar mucho chen chen.Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia de este 3 de mayo:- 5- 6- 4Estas son las combinaciones ganadoras para este sorteo miercolito:45, 54, 46, 64, 56, 65Aquí te compartimos los números ganadores del sorteo miercolito del 3 de mayo:Primer Premio: 4924Letras: DBABSerie: 9Folio: 2Segundo Premio: 1823Tercer Premio: 3400