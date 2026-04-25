Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo de este domingo 26 de abril de 2026, según la IA

Este 26 de abril de 2026 se celebrara el sorteo dominical en donde los panameños tienen la oportunidad de ganar mucho chen chen.

Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia de este 22 de abril:

- 5

- 7

- 4

Estas son las combinaciones ganadoras para este sorteo dominical:

45 - 54 - 57 - 75 - 47 - 74

Aquí te compartimos los números ganadores del sorteo miercolito del 22 de abril:

Premio: 9864

Letras: CBBC

Serie: 20

Folio: 1

Segundo Premio: 1117

Tercer Premio: 1379