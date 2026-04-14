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Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo de este miércoles 15 de abril de 2026, según la IA

Empieza a ganar con la mística pirámide de la suerte de la Estrella de Panamá.
Empieza a ganar con la mística pirámide de la suerte de la Estrella de Panamá. Generada con IA
Por
Laura Chang
  • 14/04/2026 09:57
Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de este domingo 12 de abril de 2026.

Este miercoles 15 de abril de 2026 se celebrara el sorteo miercolito en donde los panameños tienen la oportunidad de ganar mucho chen chen.

Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia de este 12 de abril:

- 7

- 2

- 6

Estas son las combinaciones ganadoras para este sorteo miercolito:

72 - 27 - 76 - 67 - 26 - 62

Aquí te compartimos los números ganadores del sorteo dominical del 12 de abril:

Primer Premio: 7964

Letras: DCDD

Serie: 17

Folio: 11

Segundo Premio: 5211

Tercer Premio: 6713

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