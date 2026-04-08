Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo de este 9 de abril de 2026, según la IA

Este jueves 9 de abril de 2026 se celebrara el sorteo miercolito en donde los panameños tienen la oportunidad de ganar mucho chen chen.

Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia de este 6 de abril:

- 8

- 6

- 2

Estas son las combinaciones ganadoras para este sorteo miercolito:

86 - 82 - 68 - 28

Aquí te compartimos los números ganadores del sorteo dominical del 6 de abril:

Primer Premio: 5349

Letras: BAAB

Serie: 8

Folio: 13

Segundo Premio: 8952

Tercer Premio: 2891