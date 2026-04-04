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Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo de este 6 de abril de 2026, según la IA

El sorteo dominical del 5 de abril pasa para el 6 de abril por motivos de la resurrección de nuestro señor Jesucristo.
El sorteo dominical del 5 de abril pasa para el 6 de abril por motivos de la resurrección de nuestro señor Jesucristo. Generada con IA
Por
Laura Chang
  • 04/04/2026 09:26
Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de este miércoles 1 de abril de 2026.

Este domingo 5 de abril de 2026 se celebraría el sorteo Dominical 5546-4235 sin embargo, por motivos de la celebración de la pascua o resurrección, la Lotería Nacional de Beneficiencia ha corrido este sorteo para el lunes 6 de abril.

Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia de este 1 de abril:

- 4

- 7

- 8

Estas son las combinaciones ganadoras para este sorteo dominical.

47 – 74 – 48 – 84 – 78 – 87.

Aquí te compartimos los números ganadores del sorteo dominical del 1 de abril:

Primer Premio: 3561

Letras: BBDD

Serie: 1

Folio: 1

Segundo Premio: 7065

Tercer Premio: 2408

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