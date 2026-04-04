Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo de este 6 de abril de 2026, según la IA

Este domingo 5 de abril de 2026 se celebraría el sorteo <b>Dominical 5546-4235 </b>sin embargo, por motivos de la celebración de la pascua o resurrección, la Lotería Nacional de Beneficiencia ha corrido este sorteo para el lunes 6 de abril.Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia de este 1 de abril:- 4- 7- 8<b>Estas son las combinaciones ganadoras para este sorteo dominical.</b>47 – 74 – 48 – 84 – 78 – 87.<b>Aquí te compartimos los números ganadores del sorteo dominical del 1 de abril:</b>Primer Premio: 3561 Letras: BBDDSerie: 1 Folio: 1 Segundo Premio: 7065 Tercer Premio: 2408