Umi logra un lugar en 50 Best Discovery y pone a Panamá en el mapa gastronómico internacional

El restaurante de cocina japonesa Umi ingresó este jueves 16 de julio a la posición 72 de la lista 50 Best Discovery, una de las plataformas de recomendación gastronómica más prestigiosas del mundo.

El socio fundador y chef ejecutivo de Umi, Kamel Abi Hassan, aseguró en declaraciones a La Estrella de Panamá que el equipo recibió la noticia con gratitud y afirmó que este reconocimiento confirma que el camino que han construido desde la apertura del restaurante —basado en una apuesta por la técnica japonesa, la identidad panameña y el respeto por los productores e ingredientes locales— está trascendiendo fronteras.

“También es un impulso para seguir trabajando con la misma intención con la que hemos logrado todo”, agregó Abi Hassan, quien lidera el proyecto junto con el socio fundador Abraham Abbo y el mixólogo y bartender Mauricio Pardo.

Para el chef ejecutivo, este logro representa el valor del esfuerzo colectivo y supone un reconocimiento no solo para el restaurante, sino también para Panamá.

“Estar en 50 Best Discovery nos da visibilidad internacional y nos permite mostrar al mundo el enorme potencial de nuestra gastronomía y coctelería. Es un reconocimiento para todo el equipo y una motivación para seguir elevando nuestra propuesta y poner a Panamá cada vez más alto en el mapa gastronómico”, expresó.