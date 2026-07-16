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Gastronomía

Umi logra un lugar en 50 Best Discovery y pone a Panamá en el mapa gastronómico internacional

Los nigiri son una parte esencial del menú.
Los nigiri son una parte esencial del menú. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
José Vilar
  • 16/07/2026 18:51
El restaurante Umi ingresó a 50 Best Discovery, una de las plataformas gastronómicas más reconocidas del mundo. Su chef ejecutivo, Kamel Abi Hassan, aseguró que el reconocimiento impulsa la proyección internacional de la gastronomía panameña

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El restaurante de cocina japonesa Umi ingresó este jueves 16 de julio a la posición 72 de la lista 50 Best Discovery, una de las plataformas de recomendación gastronómica más prestigiosas del mundo.

El socio fundador y chef ejecutivo de Umi, Kamel Abi Hassan, aseguró en declaraciones a La Estrella de Panamá que el equipo recibió la noticia con gratitud y afirmó que este reconocimiento confirma que el camino que han construido desde la apertura del restaurante —basado en una apuesta por la técnica japonesa, la identidad panameña y el respeto por los productores e ingredientes locales— está trascendiendo fronteras.

“También es un impulso para seguir trabajando con la misma intención con la que hemos logrado todo”, agregó Abi Hassan, quien lidera el proyecto junto con el socio fundador Abraham Abbo y el mixólogo y bartender Mauricio Pardo.

Para el chef ejecutivo, este logro representa el valor del esfuerzo colectivo y supone un reconocimiento no solo para el restaurante, sino también para Panamá.

“Estar en 50 Best Discovery nos da visibilidad internacional y nos permite mostrar al mundo el enorme potencial de nuestra gastronomía y coctelería. Es un reconocimiento para todo el equipo y una motivación para seguir elevando nuestra propuesta y poner a Panamá cada vez más alto en el mapa gastronómico”, expresó.

La cocina japonesa guía la propuesta de Umi.
La cocina japonesa guía la propuesta de Umi. Tomado de theworlds50best.com
La valoración de 50 Best Discovery

De acuerdo con el sitio web oficial de 50 Best Discovery, Umi, al que describe como el restaurante japonés más destacado de la Ciudad de Panamá, sobresale por su propuesta contemporánea de la cocina japonesa, que incluye una amplia variedad de sushi, platos de inspiración tradicional y experiencias gastronómicas con chefs invitados.

La publicación también resalta la estrecha relación del restaurante con pescadores y proveedores locales, un vínculo que da forma a un menú de inspiración japonesa centrado en nigiris, hand rolls y preparaciones precisas en las que el producto es el principal protagonista. Asimismo, destaca que el ambiente sofisticado y contemporáneo del establecimiento complementa la experiencia culinaria.

La propuesta gastronómica se complementa con una carta de cocteles creativos que sobresale por su presentación y la combinación de sabores. Entre las bebidas mencionadas por 50 Best Discovery figura Infinite Nets Yellow, un cóctel inspirado en la pintura homónima que la artista japonesa Yayoi Kusama realizó en la década de 1960.

Según la publicación, la bebida recrea el característico patrón de puntos de la obra mediante una delicada oblea de sésamo que corona una sedosa mezcla elaborada a base de licor de cereza.

Su coctelería también forma parte de su oferta gastronómica.
Su coctelería también forma parte de su oferta gastronómica. Tomado de theworlds50best.com
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