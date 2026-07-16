Operación Pandora en Panamá: ocho claves del presunto fraude de $40 millones en la DGI

El dinero no salió de una bóveda ni fue retirado de una ventanilla. Según la tesis del <a href="/tag/-/meta/mp-ministerio-publico">Ministerio Público</a>, el presunto fraude comenzó dentro del sistema que administra las obligaciones tributarias del país.Operaciones legítimas, algunas realizadas más de una década atrás, habrían sido anuladas o modificadas en la plataforma <b>e-Tax 2.0</b> de la <a href="/tag/-/meta/dgi-direccion-general-de-ingresos">Dirección General del Ingresos (DGI)</a>. Esa alteración permitió que pagos ya efectuados por contribuyentes aparecieran como saldos disponibles y se convirtieran en créditos fiscales que luego fueron desviados hacia terceros.La operación Pandora expuso una trama que, de acuerdo con las autoridades, habría causado una lesión aproximada de<b> $40 millones</b> al Estado. Estas son las claves para entender el caso.