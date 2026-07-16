Caso Pandora: se entrega el principal sospechoso de la red de corrupción

La Policía Nacional informó que este jueves 16 de julio se entregó José Miguel Jurado, uno de los principales sospechosos de la presunta red de corrupción y fraude fiscal investigada en la operación Pandora, caso que, según las autoridades, habría causado un perjuicio superior a los $40 millones al Estado panameño.

La entrega de Jurado se produjo luego de que el hombre se presentara ante el Ministerio Público tras una serie de diligencias de allanamiento realizadas para ubicarlo.

De acuerdo con las investigaciones, la organización presuntamente ejecutó el fraude mediante el uso de créditos fiscales ficticios y la alteración de cuentas dentro del sistema E-Tax 2.0 de la Dirección General de Ingresos (DGI), mecanismo que habría permitido el desvío de millonarios recursos públicos.

La Policía Nacional informó que mantiene su colaboración con el Ministerio Público en las investigaciones por delitos contra la administración pública y el patrimonio económico del Estado, garantizando el cumplimiento del debido proceso.

La aprehensión ocurre días después de que el Ministerio Público imputara a 16 personas por su presunta vinculación con este esquema, entre ellas 11 funcionarios de la DGI, además de abogados y representantes de empresas privadas.

Según la investigación de la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, la presunta red manipulaba boletas de pago de contribuyentes para luego ceder irregularmente créditos fiscales a terceros.

Durante la audiencia de garantías también se reveló que algunos de los investigados habrían recibido transferencias que oscilaban entre $4 millones y $22.1 millones.

La Fiscalía ha imputado a los investigados por la presunta comisión de los delitos de corrupción de servidores públicos, delincuencia organizada, blanqueo de capitales y falsificación de documentos públicos, mientras continúan las diligencias para esclarecer el alcance del caso conocido como operación Pandora.